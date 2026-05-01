SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cinco pessoas morreram após uma aeronave de pequeno porte cair na noite desta quinta-feira (30) (madrugada desta sexta-feira no Brasil) no Texas.

Avião, um Cessna 421C, caiu às 23h25 (1h25 no horário de Brasília) em Wimberley, a cerca de 64 quilômetros de Austin. A queda aconteceu perto da estrada de Round Rock Road, segundo o canal Fox7.

Os cinco mortos estavam dentro da aeronave e não tiveram as identidades divulgadas. Os nomes das vítimas só serão informados quando os familiares deles forem notificados, disse o juiz do condado de Hays, Ruben Becerra, em postagem no Facebook.

Segundo as informações preliminares, o avião estava em alta velocidade quando caiu. Outra aeronave que fazia a mesma rota conseguiu pousar normalmente na cidade de New Braunfels. "Não há indícios de colisão no ar", informou o juiz.

A Administração Federal de Aviação foi chamada para periciar o local da queda e investiga o caso. O Conselho Nacional de Segurança dos Transportes dos EUA também acompanha as investigações.