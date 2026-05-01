SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Casa Branca afirmou, em carta enviada ontem ao Congresso americano, que as "hostilidades" com o Irã "terminaram", mesmo com a presença de forças armadas do país na região.

Texto contorna o prazo legal de 1º de maio que o republicano tinha para obter a aprovação dos membros do Congresso para continuar a guerra com o Irã. A Lei de Poderes de Guerra norte-americana afirma que o presidente deve buscar a aprovação do Congresso para conflitos militares que durem mais de 60 dias, como é o caso do conflito com o Irã, iniciado em 28 de fevereiro, informou a AP (Associated Press) e a Axios.

Com a declaração do fim das hostilidades, Trump estaria reiniciando a contagem do prazo limite. Isso pode dificultar que o Congresso norte-americano conteste a autoridade do republicano ou bloqueie novas ações através de uma resolução sobre os poderes de guerra.

No texto, o republicano aponta que ordenou um cessar-fogo de duas semanas em 7 de abril. "O cessar-fogo foi prorrogado desde então. Não houve troca de tiros entre as forças dos Estados Unidos e o Irã desde 7 de abril de 2026", escreveu Trump ao presidente da Câmara, Mike Johnson.

"As hostilidades que começaram em 28 de fevereiro de 2026 terminaram", disse Donald Trump, em carta ao Congresso dos EUA.

Apesar da declaração, a carta deixa claro que pode haver novas ações militares futuramente contra o Irã. "O Departamento de Guerra continua a atualizar o posicionamento de suas forças na área de responsabilidade (em países selecionados), conforme necessário e apropriado, para lidar com as ameaças do Irã e de forças aliadas iranianas e para proteger os Estados Unidos, seus aliados e parceiros." "Essas alterações estão detalhadas no anexo confidencial desta carta", concluiu.