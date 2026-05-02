SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As Forças Armadas do Irã afirmaram na manhã deste sábado (2) que é "provável" que o embate entre os dois países seja retomado em breve. Os confrontos entre os dois lados foram suspensos há quase um mês após um cessar-fogo temporário.

Militares acreditam que os Estados Unidos não estão comprometidos com nenhum acordo. A informação foi dada em uma declaração do vice-comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, Mohammad Jafar Asadi, divulgada pela agência de notícias estatal Fars.

Os Estados Unidos medem suas ações "motivadas pela mídia" e pensando no preço do petróleo, afirmou Asadi. Ele disse, ainda, que o país ocidental quer "se livrar do problema que criou".

"As Forças Armadas estão totalmente preparadas para quaisquer novas aventuras ou imprudências dos americanos", disse Mohammad Jafar Asadi em comunicado.

Oficialmente, os Estados Unidos não comentaram sobre o assunto até o momento. Em um evento na Flórida ontem, porém, Trump afirmou que "talvez seja melhor não fazer um acordo" com os iranianos.

CESSAR-FOGO FRÁGIL

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em 7 de abril um cessar-fogo de duas semanas com o Irã. Os ataques foram suspensos por duas semanas e a trégua começou imediatamente, informou ele em publicação na Truth Social

A declaração de cessar-fogo ocorreu após pedido do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que intermediava as conversas. O primeiro-ministro solicitou uma trégua de duas semanas na guerra no Oriente Médio.

O Irã também aceitou a proposta apresentada pelo Paquistão e os dois países se encontraram pessoalmente para debater a paz permanente. A reunião aconteceu em Islamabade em 21 de abril, mas, após mais de 20 horas de conversa, ela foi finalizada sem um acordo.

Trump ampliou de forma unilateral um cessar-fogo de duas semanas na terça-feira (21), dia final do cessar-fogo provisório. O objetivo é dar mais tempo para que os negociadores tentem um acordo no Paquistão, mas as repetidas tentativas de uma nova reunião entre os dois países não avançaram desde então.

O norte-americano tem batido na tecla de que o Irã precisa desistir do seu projeto nuclear para as negociações avançarem. Anteontem, o líder supremo iraniano fez um pronunciamento informando que os cidadãos vão se empenhar em proteger as suas capacidades nucleares.