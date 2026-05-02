SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ativista Narges Mohammadi, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, permaneceu em condições instáveis de saúde neste sábado (2), um dia depois de ter sido transferida da prisão para um hospital no Irã pelo que a fundação homônima à iraniana, administrada pela família, chamou de "deterioração catastrófica de sua saúde, incluindo dois episódios de perda completa de consciência e uma grave crise cardíaca".

Segundo a Fundação Narges Mohammadi, a transferência ocorreu com urgência para um hospital em Zanjan, na região noroeste do país persa, por uma "necessidade inevitável depois que os médicos da prisão determinaram que a condição [da ativista] não poderia ser tratada no local".

A piora começou na manhã de sexta (1º), quando a iraniana desmaiou na prisão e foi constatada pressão arterial muito elevada. Ele ainda teve náuseas intensas durante dias seguidos. A ativista perdeu a consciência após vários episódios de vômito e foi levada à enfermaria do local para receber medicação intravenosa, diz a fundação.

Mohammadi está recebendo oxigênio, de acordo com o comunicado mais recente da fundação. A família afirma que a ativista, que passou por três angioplastias ?procedimentos de desobstrução das artérias?, enfrenta uma ameaça ao seu direito à vida, e pede que ela seja transferida para um hospital na capital iraniana, Teerã, para receber tratamento especializado.

"Pedimos que todas as acusações sejam retiradas imediatamente e que todas as sentenças impostas por seu trabalho pacífico em defesa dos direitos humanos sejam incondicionalmente anuladas", diz a nota

Na quinta (30), o secretário do comitê norueguês do Nobel manifestou preocupação sobre a saúde de Mohammadi após ela ter sofrido um ataque cardíaco na prisão. A ativista foi laureada em 2023, enquanto estava presa por realizar campanhas para promover os direitos das mulheres e abolir a pena de morte no Irã.

Em fevereiro deste ano, antes dos Estados Unidos e de Israel iniciarem a guerra contra a nação persa, Mohammadi foi condenada a uma nova pena de 7 anos e 6 meses de prisão, segundo a Fundação Narges Mohammadi. Na época, o comitê do Nobel pediu a Teerã que a libertasse imediatamente.

A ativista foi presa em dezembro de 2025, durante uma cerimônia em memória de um advogado na cidade de Mashhad, no leste do país. Antes, ela havia deixado a prisão temporariamente, também em dezembro de 2025, por questões médicas, após passar anos detida por sua luta por direitos humanos.

Narges Mohammadi é perseguida por seu ativismo pelo regime clerical do Irã e já foi presa mais de dez vezes. Suas cinco condenações somam 31 anos de prisão e 154 chibatadas.