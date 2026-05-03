SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma passageira foi retirada de um voo doméstico nos Estados Unidos após se recusar a desligar o celular antes da decolagem. O incidente atrasou o voo de Miami para Atlanta em cerca de uma hora.

Passageira foi expulsa de avião após se recusar a desligar o celular. Antes da retirada, os tripulantes pediram várias vezes que o telefone fosse desligado enquanto o avião taxiava, de acordo com a CBS News. A Delta Airlines, companhia aérea responsável pelo voo, afirma que a passageira passou a ter "comportamento disruptivo".

Aeronave voltou ao portão de embarque para que a passageira fosse removida. Com a situação, o voo, que ia de Miami (Flórida) a Atlanta (Geórgia), decolou com cerca de uma hora de atraso, conforme o rastreador Cirium.

Vídeos do episódio mostram outros passageiros irritados com o atraso. "Saia do avião", gritou um deles, enquanto outro questionou: "Então, todos nós deveríamos ouvi-la, e ela não ouve?"

Delta Airlines se desculpou, disse priorizar a segurança e não tolerar indisciplina. "A segurança de nossos clientes e tripulantes vem em primeiro lugar, e a Delta tem tolerância zero para comportamentos inadequados", afirmou a empresa, em nota.

"Pedimos desculpas aos nossos clientes por essa experiência e pelo atraso em sua viagem", disse a Delta Airlines, em nota.

O que dizem as regras sobre celular

Especialista em aviação Gary Leff afirmou que passageiros precisam seguir as normas da tripulação. "As normas da FAA [Administração Federal de Aviação dos EUA] exigem que os passageiros sigam os procedimentos da companhia aérea, que geralmente incluem o acionamento do modo avião assim que as portas da aeronave forem fechadas", disse ele à Fox News Digital.

Leff avaliou que um único aparelho dificilmente causaria problema técnico em um avião moderno, mas apontou preocupação com o uso simultâneo de vários dispositivos. "Ninguém acha que um único iPhone vá quebrar um 787. [...] A preocupação é que, operando em conjunto e em grande escala, os muitos dispositivos usados por todos os passageiros possam criar esses problemas", afirmou.