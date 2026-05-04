SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um navio de guerra dos EUA foi atingido hoje por dois mísseis iranianos perto do Estreito de Hormuz, de acordo com a agência estatal do Irã Fars.

A ofensiva partiu da Marinha do Irã e atingiu uma fragata da Marinha dos EUA. A agência, alinhada à Guarda Revolucionária, afirma que o incidente ocorreu perto da região de Jask e que, após o impacto, o navio teria recuado e mudado de rota.

EUA teriam violado "protocolos de segurança de trânsito e navegação na área", com intenção de atravessar o estreito. O relato não detalha danos, vítimas ou a identificação do navio, e não foi confirmado até o momento pelo exército americano.

O episódio ocorreu após Donald Trump anunciar um plano para escoltar navios comerciais encalhados na região. Ele disse que a medida vale para embarcações de países que não participam da guerra no Oriente Médio e que começaria a valer a partir da manhã de hoje;

O Comando Central dos EUA afirmou que a missão envolverá 15.000 militares, destruidores com mísseis guiados, mais de 100 aeronaves e plataformas não tripuladas. "Se, de alguma forma, esse processo humanitário for interferido, essa interferência, infelizmente, terá que ser combatida com firmeza", escreveu o republicano no Truth Social.

Comando militar iraniano, por sua vez, afirmou que a navegação segura deve ocorrer com coordenação prévia com Teerã. O aviso também incluiu orientação a navios comerciais e petroleiros para não cruzarem o estreito sem comunicação prévia com forças iranianas.

Depois disso, o Irã também divulgou um mapa que descreve a área do Estreito de Hormuz que diz estar sob seu controle. Veiculado pela Irib News e atribuída à Marinha da Guarda Revolucionária do Irã, o material apresenta os limites, em direção ao oeste e ao leste, do trecho que Teerã afirma administrar na passagem marítima.

O Irã afirmou ter recebido uma resposta dos EUA a uma proposta recente de negociações de paz. A mídia estatal iraniana informou que Washington enviou a resposta à proposta de 14 pontos de Teerã por meio do Paquistão e que o conteúdo está em análise, sem confirmação imediata dos EUA ou de Islamabad.

Trump afirmou que ainda aguardava o texto final do acordo sugerido por Teerã. "Eles me falaram sobre o conceito do acordo. Agora vão me dar o texto exato", disse a repórteres.

Questionado sobre a possibilidade de retomar ataques, Trump não descartou a hipótese. "Não quero dizer isso. Não posso dizer isso a um repórter. Se eles se comportarem mal, se fizerem algo ruim, vamos ver. Mas é uma possibilidade", afirmou.

O Estreito de Hormuz é uma rota central para o petróleo do Oriente Médio. A passagem entre Omã e Irã concentra cerca de 20% do petróleo comercializado no mundo e é usada por navios que seguem para Ásia, Europa e Américas.

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