SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um tiroteio durante uma festa em um lago perto de Oklahoma, nos Estados Unidos, deixa pelo menos 12 pessoas feridas.

Policiais de Edmond receberam relatos de disparos por volta das 21h de domingo, no horário local, em uma reunião de jovens perto do lago Arcadia. A porta-voz da polícia, Emily Ward, disse que até o fim da noite não havia prisões.

Rede hospitalar informou que nove pacientes deram entrada no Integris Health Baptist Medical Center, em Oklahoma, e outros três no Integris Health Edmond Hospital. Um porta-voz disse que todos ainda passavam por avaliação.

Polícia diz que busca suspeitos e tenta esclarecer o que ocorreu no local. "Esta é, obviamente, uma situação muito assustadora e entendemos a preocupação do público e dos envolvidos, e estamos trabalhando muito para encontrar os suspeitos", afirmou Ward.

Equipes também procuraram vítimas e testemunhas em diferentes pontos da região metropolitana. "Estamos meio que por toda a região metropolitana falando com vítimas e testemunhas", disse a porta-voz.

O lago Arcadia fica em Edmond, subúrbio de Oklahoma com cerca de 100 mil moradores. A área está a cerca de 21 quilômetros ao norte da cidade e é um reservatório artificial usado para controle de enchentes.

Além da função de contenção, o local é conhecido por atividades de lazer. O lago costuma atrair visitantes para pesca, passeios de barco, piqueniques e camping.

Após o tiroteio, um panfleto que circulou nas redes sociais indicava que havia um evento chamado "Sunday Funday" programado para a noite de domingo na região. A polícia não deu detalhes sobre a festa.

Edmond já foi cenário de um dos ataques a locais de trabalho mais letais da história dos EUA. Em 20 de agosto de 1986, o funcionário dos correios Patrick Sherrill atirou em 20 colegas, matou 14 e depois se matou.

Tags:

EUA