SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos duas pessoas morreram e outras 37 ficaram feridas ontem, após um monster truck atropelar uma multidão durante um evento de exibição na cidade de Popayán, no departamento de Cauca, na Colômbia. Entre as vítimas fatais está uma menina de 10 anos, de acordo com as autoridades locais.

A condutora perdeu o controle da direção durante a execução de uma acrobacia. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a caminhonete de rodas gigantes em uma pista de obstáculos instantes antes da colisão.

A motorista não conseguiu frear a tempo e avançou contra a plateia. O veículo derrubou as grades metálicas de proteção que isolavam a área do autódromo e atingiu dezenas de espectadores de forma repentina.

Uma criança está entre as vítimas fatais, de acordo com a imprensa local. O incidente também causou ferimentos em diversos menores de idade que acompanhavam a exibição esportiva na cidade.

Segundo as autoridades, uma pessoa morreu no local e outras duas faleceram em centros médicos. Dezenas de feridos foram levados às pressas para diversos hospitais da cidade. O motorista também ficou ferido e permanece hospitalizado em condição estável.

O governador do departamento de Cauca, Octavio Guzmán, lamenta a tragédia. "Lamentamos profundamente o acidente, que deixou preliminarmente 37 pessoas feridas e pelo menos duas mortas", afirma a autoridade.

As autoridades competentes apuram as causas do incidente. Os órgãos oficiais investigam as circunstâncias exatas que motivaram a perda de controle da caminhonete durante a exibição.