SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Donald Trump sugeriu que os problemas de saúde do ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani, que está internado, foram causados pelo "mau tratamento" dos democratas a ele.

"Que tragédia ele ter sido tratado tão mal pelos lunáticos de esquerda radical", declarou. Em publicação ontem na Truth Social, lamentou a internação do amigo e insinuou que os democratas teriam desgastado a saúde de Giuliani.

Trump afirmou que políticos e eleitores do partido fizeram tudo o que podiam para destruir os EUA. "Eles fraudaram as eleições, fabricaram centenas de histórias, vejam só o Rudy. Que triste", acrescentou.

O presidente também chamou Giuliani de "melhor prefeito da história de Nova York". Republicano disse que o homem foi um "verdadeiro guerreiro e que estava certo em tudo".

O ex-prefeito foi internado ontem, mas a causa não foi divulgada. "O prefeito Rudy Giuliani está atualmente hospitalizado, onde permanece em estado crítico, porém estável", informou seu porta-voz Ted Goodman.

O prefeito Giuliani é um lutador que enfrentou todos os desafios da sua vida com força inabalável, e está lutando com a mesma força neste momento. Pedimos que se unam a nós em oração pelo 'Prefeito da América', Rudy Giuliani. Comunicado

Giuliani é político e advogado nos Estados Unidos. Ele ficou conhecido por ter sido prefeito de Nova York (de 1994 a 2001) e por sua atuação recente na política nacional.

Político liderou a cidade na época dos ataques de 11 de setembro. Por causa disso, chegou a ser chamado de "prefeito da América".

Giuliani tentou ser candidato à presidência americana em 2008. Após esse período, virou aliado próximo de Donald Trump. Foi acusado de espalhar informações falsas sobre fraude eleitoral, se envolveu em processos judiciais e perdeu a licença de advogado em alguns lugares.

Trump concedeu perdão presidencial a aliado político. Ele foi acusado de envolvimento na tentativa de anular as eleições presidenciais de 2020, quando o republicano perdeu para Joe Biden.