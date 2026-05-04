BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - Um carro em alta velocidade matou duas pessoas e feriu ao menos oito no centro de Leipzig, no leste da Alemanha, no fim da tarde desta segunda-feira (4). A polícia deteve um suspeito e diz que não há mais perigo no local, uma rua comercial que costuma ficar lotada nesse horário. Não há ainda informações sobre motivações.

O prefeito de Leipzig, Burkhard Jung, confirmou o ocorrido à imprensa alemã. O suspeito tentou fugir após bater o veículo em um poste de contenção, que são bastante comuns na Alemanha em zonas de pedestres devido ao histórico de ataques perpetrados com carros.

Segundo testemunhas, o motorista dirigia em alta velocidade. Ambulâncias e serviços de emergência estão na região, que foi isolada pela polícia. Testemunhas relatam atendimentos de urgência e corpos cobertos no chão. Ao menos 20 pessoas, no total, estariam sendo atendidas.

Leipzig é a maior cidade da Saxônia, com 550 mil habitantes, e um importante centro da cultura alemã. Em 1989, foi palco de algumas das manifestações mais importantes dentro da então Alemanha Oriental, movimento que culminou com a reunificação do país.

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