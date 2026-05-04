SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Exército russo fará um cessar-fogo unilateral com a Ucrânia entre 8 e 9 de maio, coincidindo com as celebrações em Moscou da vitória soviética sobre a Alemanha nazista, anunciou o Ministério da Defesa russo nesta segunda-feira (4).

A trégua foi anunciada de forma unilateral e durará 24 horas. "De acordo com a decisão do comandante supremo das Forças Armadas da Rússia, Vladimir Putin, foi declarado um cessar-fogo para os dias 8 e 9 de maio de 2026", afirmou o ministério no aplicativo de mensagens russo MAX.

A Rússia ameaçou lançar um "ataque massivo com mísseis" contra Kiev caso a Ucrânia viole o cessar-fogo. "Se o regime de Kiev tentar implementar seus planos criminosos para interromper a celebração do 81º aniversário da vitória na Grande Guerra patriótica, as forças armadas russas lançarão, em retaliação, um ataque massivo com mísseis contra o centro de Kiev", ainda segundo o comunicado.

O governo russo afirmou que Trump concordou com a ideia. Na semana passada, o presidente dos EUA disse que sugeriu "um pequeno cessar-fogo" na guerra na Ucrânia em sua ligação telefônica com o líder russo. "Conversamos mais sobre a guerra na Ucrânia", disse Trump a repórteres no Salão Oval.

A Ucrânia afirma que a Rússia violou repetidamente as tréguas anteriores. O governo ucraniano registrou mais de 400 violações durante o suposto cessar-fogo declarado na Páscoa Ortodoxa.

O governo ucraniano ainda não se manifestou sobre anúncio. Na última semana, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, havia dito pediria explicações aos EUA sobre a conversa entre Trump e Putin. Em uma mensagem no X, Zelensky indicou que havia ordenado a seus representantes que entrassem em contato com a presidência americana para "esclarecer os detalhes da proposta russa".

A Rússia organiza todo 9 de maio um grande desfile na Praça Vermelha de Moscou. O objetivo é comemorar a rendição da Alemanha nazista em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. Neste ano, no entanto, o Kremlin indicou que não iria exibir material militar nas comemorações devido à "ameaça terrorista" representada por Kiev.

A Ucrânia reivindica há muito tempo uma trégua duradoura para favorecer as negociações de paz. A Rússia a rejeita porque, do seu ponto de vista, permitiria a Kiev reforçar suas defesas.