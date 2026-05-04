SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, que foi hospitalizado neste domingo (03) está se recuperando de uma pneumonia, disse o seu porta-voz, Ted Goodman.

Giuliani permanece em "estado crítico, porém estável", acompanhado pela família e equipe médica, afirmou o porta-voz. Ele desenvolveu complicações respiratórias relacionadas à exposição durante os ataques de 11 de setembro de 2001, quando era prefeito da cidade, o que agravou o quadro atual, segundo comunicado publicado no X.

O político precisou de ventilação mecânica, mas agora já respira sem auxílio de aparelho. O vírus sobrecarregou seu organismo rapidamente, e os médicos usaram o equipamento para manter a oxigenação e estabilizar a saúde dele.

O presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu que os problemas de saúde do ex-prefeito foram causados pelo "mau tratamento" dos democratas a ele. "Que tragédia ele ter sido tratado tão mal pelos lunáticos de esquerda radical", declarou Trump na Truth Social, lamentando a internação do amigo e insinuando que os democratas teriam desgastado a saúde de Giuliani.

Sem provas, Trump afirmou que políticos e eleitores do partido fizeram tudo o que podiam para destruir os EUA. "Eles fraudaram as eleições, fabricaram centenas de histórias, vejam só o Rudy. Que triste", acrescentou.

O presidente também chamou Giuliani de "melhor prefeito da história de Nova York". O republicano disse que o homem foi um "verdadeiro guerreiro e que estava certo em tudo".

Giuliani é político e advogado nos Estados Unidos. Ele ficou conhecido por ter sido prefeito de Nova York (de 1994 a 2001) e por sua atuação recente na política nacional.

Político liderou a cidade na época dos ataques de 11 de setembro. Por causa disso, chegou a ser chamado de "prefeito da América".

Giuliani tentou ser candidato à Presidência americana em 2008. Após esse período, virou aliado próximo de Donald Trump. Foi acusado de espalhar informações falsas sobre fraude eleitoral, se envolveu em processos judiciais e perdeu a licença de advogado em alguns lugares.

Trump concedeu perdão presidencial a aliado político. Ele foi acusado de envolvimento na tentativa de anular as eleições presidenciais de 2020, quando o republicano perdeu para Joe Biden.