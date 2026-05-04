SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos três pessoas morreram e outras 51 ficaram feridas no domingo (3) em um show automobilístico no sudoeste da Colômbia, quando uma motorista perdeu o controle de seu veículo e atropelou dezenas de pessoas do público, informaram autoridades locais.

Imagens que circularam nas redes sociais mostraram o automóvel de grande porte, conhecido como "monster truck", que atravessou uma pista de obstáculos durante uma exibição naquela cidade na tarde de domingo. No meio de uma acrobacia, o caminhão perdeu o controle.

A motorista não conseguiu frear e se precipitou em direção aos participantes do evento, depois de derrubar as grades metálicas que separavam o público do autódromo.

O prefeito da cidade de Popayán, Juan Carlos Muñoz, ordenou a abertura de uma "investigação rigorosa" para esclarecer o que chamou de fatos que "jamais deveriam ter ocorrido".

De acordo com o secretário do governo de Popayán, Reynel Polanía, os mortos são duas crianças e uma mulher adulta. "Dos feridos, a maioria, 50% ou 60%, já está em casa recebendo os tratamentos ou procedimentos médicos recomendados", afirmou.

Segundo informações da imprensa colombiana, o veículo ficou preso entre um poste de energia caído e uma cerca, o que interrompeu o fornecimento de energia da região. A remoção do veículo foi concluída pelos bombeiros.

No momento do acidente, o caminhão era conduzido por Sonia Segura, 53, pilota de Bogotá que tem mais de 15 anos de experiência na condução e é considerada a única mulher da América Latina habilitada para dirigir esse tipo de veículo.

Segundo o secretário Polanía, Sonia é "uma mulher altamente capacitada" e cumpria com todos os requisitos "do ponto de vista legal".