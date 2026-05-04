SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um tiroteio foi registrado na tarde desta segunda-feira (04) próximo à Casa Branca, em Washington, D.C., informou o Serviço Secreto.
Ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participava de um evento com proprietários de pequenas empresas na residência oficial. A cerimônia seguiu normalmente.
Agentes do Serviço Secretos foram acionados para a ocorrência. De acordo com o escritório de comunicações do Serviço, o caso envolveu um policial e ocorreu no cruzamento da 15th Street e Independence Avenue.
Um indivíduo foi baleado pela polícia. O estado de saúde da pessoa não é conhecido, de acordo com o escritório.
As circunstâncias da ocorrência ainda não são conhecidas. Uma arma foi recuperada no local do tiroteio, informou a NBC Washington. O Serviço Secreto pediu que a população evite a circulação pela área.
Jornalistas que estavam na Casa Branca precisaram ser evacuados para a sala de imprensa enquanto um bloqueio de segurança era realizado. Eles ficaram no espaço por alguns minutos até que houvesse a liberação das autoridades. Não há informações se o presidente republicano já foi informado sobre a ocorrência.
Departamento de Polícia Metropolitana informou no X que está no local, que se encontra seguro. Eles também reforçaram a solicitação para evitar o local, que ficará fechado por várias horas. "Atualizações adicionais serão fornecidas à medida que as informações foram confirmadas", concluíram.