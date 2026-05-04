BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - Um carro em alta velocidade matou duas pessoas e feriu ao menos oito em Leipzig, no leste da Alemanha, no fim da tarde desta segunda-feira (4). A polícia deteve o motorista depois de ele percorrer cerca de 500 metros de uma rua comercial cheia de pedestres no centro da cidade. Não há informações definitivas sobre a motivação do ato, mas o discurso das autoridades descarta terrorismo.

O ministro-presidente da Saxônia, cargo equivalente a governador, Michael Kretschmer, declarou que o motorista, de 33 anos, tinha histórico de problemas mentais, era morador da cidade e alemão -citar a nacionalidade do suspeito virou uma espécie de norma em um país que convive com ameaças terroristas e um partido populista, a AfD, com integrantes xenófobos.

"Faremos tudo ao nosso alcance para esclarecer isso de forma rápida e completa. O Estado de Direito será aplicado com toda a força necessária", declarou Kretschmer.

"É impossível encontrar as palavras certas para descrever esse ataque horrível", disse o prefeito de Leipzig, Burkhard Jung, à imprensa local.

O suspeito tentou fugir após bater o veículo em um poste de contenção, tipo de barreira bastante comum na Alemanha em zonas de pedestres devido ao histórico de ataques perpetrados com carros na última década.

No ano passado, duas pessoas morreram em um evento desse tipo em Mannheim; o motorista era alemão e não ficou configurada motivação política ou religiosa.

Semanas antes, um carro atingiu um protesto de trabalhadores em Munique matando dois e ferindo mais de 40. O condutor era um refugiado afegão, e o ataque é tratado como produto de inspiração religiosa.

Em dezembro de 2024, um médico saudita, em situação legal na Alemanha, invadiu um mercado de Natal em Madgdeburgo com uma BMW, provocando seis mortes e mais de 200 feridos. Em contradição à origem, o suspeito tinha um histórico de islamofobia e suas motivações teriam sido pessoais.

No auge das ações do Estado Islâmico na Europa, Berlim foi palco do pior ataque do gênero. Em 2016, 12 pessoas foram mortas e outras 56 ficaram feridas depois que um tunisiano com asilo negado invadiu o mercado de Natal em uma das principais praças da cidade.

Ele foi morto pela polícia em Milão, quatro dias mais tarde. Desde então, grandes barreiras de aço cercam eventos do tipo na capital alemã.

Segundo testemunhas, o motorista em Leipzig dirigia em alta velocidade para a via e, quando colidiu com o poste, tinha uma mulher sobre o para-brisa do VW que conduzia.

Ambulâncias e serviços de emergência ocuparam a região, que foi isolada pela polícia. Testemunhas relataram atendimentos de urgência em pleno asfalto e corpos cobertos no chão. Ao menos 20 pessoas, no total, receberam cuidados no local, sendo que 3 foram encaminhadas em estado grave para hospitais da região.

Leipzig é a maior cidade da Saxônia, com 550 mil habitantes, e um importante centro da cultura alemã. Em 1989, foi palco de algumas das manifestações mais importantes dentro da então Alemanha Oriental, movimento que culminou na reunificação do país.

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