BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - A sala de imprensa da Casa Rosada foi reaberta nesta segunda-feira (4) após um hiato de 11 dias em que jornalistas foram proibidos pelo governo Javier Milei de entrar na sede do Executivo, uma medida inédita na história recente da Argentina.

A retomada ocorreu com relatos de restrições, no entanto. Jornalistas apontaram retenção de credenciais, escolta de agentes de segurança e limitação de deslocamento dentro do prédio, em especial nos locais em que os profissionais conseguiam informações de bastidores.

"O governo decidiu que os jornalistas que circulam pelos corredores do Balcarce 50 há anos não poderão mais fazê-lo", afirmou o repórter Fabian Waldman na rede social X, referindo-se ao endereço da Casa Rosada. As restrições impediam que os jornalistas vissem a chegada de autoridades para reuniões, segundo ele. "Em resumo, um pouco de obscurantismo. [Querem] ocultar o que o governo não quer que descubram, ao contrário dos governos anteriores, incluindo a própria ditadura militar."

Além disso, a Associação de Entidades Jornalísticas da Argentina (Adepa) disse em suas redes que ao menos dois jornalistas continuam barrados. Um deles é Nacho Salerno, repórter que fez imagens de dentro da Casa Rosada com óculos inteligentes. A outra é Luciana Geuna, apresentadora do programa em que as imagens foram exibidas na emissora Todo Noticias -o caso motivou a decisão de bloqueio do governo Milei.

"O trabalho dos jornalistas na sede do Estado não é um privilégio da mídia, mas um direito de seus leitores -e da cidadania como um todo- de ter acesso a informação pública, de compreender o funcionamento institucional e de ter garantida a liberdade de expressão", afirmou a organização.

Os jornalistas foram recebidos com uma entrevista coletiva do chefe de gabinete Manuel Adorni. Segundo ele, as novas regras são parte de um "novo protocolo" para "fazer cumprir a norma, não censurar a liberdade de expressão". Questionado sobre o bloqueio de dois jornalistas, afirmou que "todos os indivíduos credenciados e com a documentação em ordem não devem ter problemas para entrar".

"Sob nenhum outro governo vocês tiveram tanta liberdade para dizer o quisessem, quando quisessem e onde quisessem. Por isso surpreende algumas declarações que fizeram nos últimos dias classificando o fechamento temporário da sala de imprensa como uma suposta violação à liberdade de expressão", disse, a despeito do fato de que em nenhum momento o governo deixou claro que a restrição era temporária.

Adorni também voltou a criticar a exibição das imagens internas da Casa Rosada como uma "grave violação da segurança". "Pareceria normal que um jornalista se infiltrasse na Casa Branca, por exemplo, nos Estados Unidos, com óculos espiões e não houvesse nenhum tipo de consequência?", afirmou.

O uso de óculos inteligentes na sede do Executivo americano já ocorreu, na verdade. Em janeiro deste ano, o repórter do jornal britânico Jon Michael Raasch fez gravações com o acessório em duas entrevistas coletivas da porta-voz do governo, Karoline Leavitt. Semanas depois, disse que um funcionário o informou que esse tipo de óculos é proibido no prédio.

Na Argentina, a Casa Militar, agência responsável pela segurança do presidente, apresentou uma queixa contra Salerno e Geuna, apresentadora do programa em que as imagens foram exibidas. Milei ainda compartilhou em rede social uma imagem manipulada mostrando a jornalista algemada e vestindo um uniforme de detenta.

"Ser corrupto, aceitar subornos e violar as leis de segurança não fica impune. Algum dia, os lixos imundos dos jornalistas (95%) terão que entender que não estão acima da lei. Eles abusaram do sistema legal. Isso não fica impune", afirmou na ocasião o presidente argentino.

Ao comentar o caso em seu programa, Luciana Geuna afirmou que a filmagem "não se tratava de uma gravação clandestina", mas de um recurso "para contar a história política de uma forma mais visual, narrando-a a partir dos corredores comuns da Casa Rosada".

"Para vocês terem uma ideia, cada uma das imagens que gravamos está em áreas que são repetidas milhares de vezes nas redes sociais, quando os alunos fazem visitas guiadas à Casa Rosada e, com seus celulares, gravam a visita. Elas também aparecem no Google Street View", disse a apresentadora.

Uma semana após a decisão do governo Milei, a ONG Repórteres Sem Fronteiras mostrou que a Argentina caiu 11 posições em seu ranking anual de liberdade de imprensa, ficando em 98º lugar entre 180 países -o pior resultado desde 2002, quando a entidade começou a fazer a série.

Apesar das restrições, os jornalistas puderam perguntar a Adorni sobre as acusações de enriquecimento ilícito das quais ele é alvo e que têm contribuído para a queda de popularidade de Milei. Questionado sobre a nova revelação do jornal Clarín sobre mais uma viagem de luxo irregular, o chefe de gabinete respondeu: "Não li."