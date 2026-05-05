SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os EUA confirmaram um ataque a uma embarcação no Oceano Pacífico nesta segunda-feira (4), com duas mortes.

Comando Sul do Exército dos EUA informou que dois homens morreram na ação. A força militar disse que nenhum integrante das Forças Armadas americanas ficou ferido.

Southcom afirmou que a embarcação navegava em rotas associadas ao tráfico de drogas no Caribe. "confirmou que a embarcação transitava por rotas conhecidas de narcotráfico no Caribe e estava envolvida em operações de narcotráfico", disse o Comando Sul dos EUA (Southcom), nas redes sociais.

Governo americano afirma estar em guerra contra o que chama de "narcoterroristas" na região. Até agora, porém, não apresentou provas públicas que relacionem as embarcações atacadas ao tráfico de drogas.