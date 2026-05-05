SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Irã aumentou, nesta terça-feira (5), o tom das ameaças diante da operação dos Estados Unidos para escoltar navios no estreito de Hormuz, um dia após vários ataques na região colocarem o cessar-fogo em xeque.

Washington e Teerã travam uma disputa pelo controle da passagem marítima, por onde passava cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo antes da guerra.

"Sabemos perfeitamente que a continuidade da situação atual é insustentável para os Estados Unidos, enquanto nós ainda nem começamos", disse Mohamad Bagher Ghalibaf, chefe do Parlamento e o principal negociador do Irã, em uma mensagem na rede social X.

Ele afirmou também que a "presença maligna" de forças americanas diminuirá na região.

Já o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse a jornalistas nesta terça que a operação dos EUA para proteger navios comerciais é temporária, que Washington não está buscando um confronto e que a trégua com o Irã ainda está em vigor.

Heghseth afirmou uma ação militar não está descartada, acrescentando que qualquer ataque iraniano provocará uma resposta "devastadora". "Não estamos buscando um conflito. Mas também não podemos permitir que o Irã bloqueie países inocentes e suas mercadorias em uma via navegável internacional", acrescentou o secretário.

"O presidente [Donald Trump] pode tomar uma decisão caso algo evolua para uma violação do cessar-fogo."

Desde o início da guerra, o estreito está bloqueado por Teerã. A situação provocou um aumento expressivo do preço do petróleo. Para tentar pressionar o rival, Washington respondeu com um bloqueio aos portos iranianos.

Na segunda-feira (4), os EUA iniciaram a chamada operação "Projeto Liberdade" para permitir que os navios bloqueados há semanas consigam atravessar o estreito. Segundo empresas especializadas, mais de 900 embarcações estavam no Golfo Pérsico no fim de abril, com quase 20 mil marinheiros.

O Irã respondeu. Vários navios no Golfo relataram explosões ou incêndios, e um porto de petróleo nos Emirados Árabes Unidos, que abriga uma grande base militar dos EUA, foi incendiado por mísseis iranianos.

Segundo o Comando Central dos EUA, dois navios mercantes com bandeira americana, escoltados por destróieres com mísseis guiados da Marinha, atravessaram o estreito na segunda-feira.

A empresa dinamarquesa de transporte Maersk confirmou que um de seus navios, que transportava veículos e estava bloqueado na região desde fevereiro, conseguiu atravessar a via acompanhado por forças americanas.

Os EUA informaram que destruíram seis embarcações iranianas "que ameaçavam a navegação comercial" e que mísseis lançados contra seus navios na região foram interceptados.

Teerã negou qualquer dano em seus navios e acusou Washington de matar cinco civis em ataques contra duas embarcações que partiram de Omã com destino à costa iraniana.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse que os episódios de segunda-feira mostraram que não há solução militar para a crise.

Ele afirmou que as negociações de paz estão avançando com a mediação do Paquistão e alertou os EUA e os Emirados Árabes Unidos contra o risco de se envolverem em um "atoleiro".

Já o presidente da França, Emmanuel Macron, chamou os ataques de "inaceitáveis". A Arábia Saudita advertiu para o risco de uma nova "escalada militar" no Golfo.

As tentativas de retomar as negociações entre Irã e EUA fracassaram até o momento.