SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Explosão em uma mina legal de carvão na Colômbia matou nove trabalhadores e deixou outros seis feridos, que foram resgatados com vida.

Acidente ocorreu nesta segunda-feira (4) em Sutatausa, a cerca de 74 km ao norte de Bogotá. O governo colombiano informou que a explosão aconteceu "aparentemente por acúmulo de gases".

Quinze mineiros ficaram presos após a explosão, e seis conseguiram ser retirados com vida. Eles foram levados ao Hospital Regional de Ubaté, onde recebem atendimento médico.

Agência Nacional de Mineração (ANM) confirmou as mortes e disse que enviou equipes de salvamento ao local. "A Agência Nacional de Mineração (ANM) informa à opinião pública que, após a emergência registrada no município de Sutatausa, na mina La Ciscuda, operada por Carbonera Los Pinos S.A.S., confirma-se o falecimento de nove pessoas", afirmou a ANM, em comunicado oficial.

Governador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, divulgou imagens com ambulâncias na entrada da mina. Ele afirmou que os trabalhadores estavam a cerca de 600 metros de profundidade quando ocorreu o acidente.

ANM disse que realizou uma visita técnica à operação em 9 de abril e emitiu recomendações para reforçar a segurança. Entre os pontos citados estão medidas para lidar com pó de carvão e a instalação de barreiras em áreas críticas.

Órgão também recomendou vedar áreas abandonadas onde foram detectadas emissões de gases, especialmente metano. No comunicado, a agência afirmou que depósitos de carvão podem acumular gases e pó de carvão, o que exige ventilação adequada e controles permanentes.

Acidentes em minas são frequentes na Colômbia e costumam ser fatais, principalmente em explorações de carvão. Os casos também são comuns em operações ilegais ou artesanais.