SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinte e dois anos depois de ajudar uma mulher a dar à luz em uma situação de emergência, um bombeiro viajou cerca de 1.300 quilômetros para acompanhar a formatura da bebê -hoje já adulta- na universidade.

Em 15 de fevereiro de 2004, Alan Kent recebeu um chamado desesperado enquanto estava de plantão em um quartel de Colorado Springs, nos Estados Unidos. Stacy Huddle estava em trabalho de parto e não sabia o que fazer.

"O bombeiro foi até a casa da mulher e percebeu que não daria tempo de chegar ao hospital. Alan então realizou o parto e ajudou Stacy a dar à luz sua filha, Chloe.

Alan foi a primeira pessoa a me segurar no colo e, desde então, temos um laço especial", disse Chloe Huddle à AZFamily.

Stacy ficou tão agradecida pelo gesto que, dias depois, levou a bebê ao quartel para que todos os bombeiros a conhecessem. Depois, ela também passou a comemorar os aniversários da filha no local, fortalecendo o vínculo entre Chloe e os agentes, especialmente Alan.

Desde então, o veterano prometeu acompanhar os momentos mais importantes da vida da jovem. Por isso, não pensou duas vezes em viajar do Colorado até Phoenix, no Arizona, para assistir à formatura de Chloe, que se graduou na área da educação.

Jovem fazia questão da presença daquele que considera uma espécie de "padrinho" e se emocionou ao vê-lo na cerimônia ao lado de sua família. Agora, ela também quer Alan presente em seu casamento, que vai acontecer em breve.

Hoje aposentado, o ex-bombeiro afirmou que teria comparecido ao evento independente da distância e mesmo se ainda estivesse trabalhando. "Tenho um pouco mais de tempo livre. Mas, mesmo se não estivesse aposentado, não perderia isso por nada", disse.

Alan também destacou que a profissão costuma expor bombeiros a situações difíceis e traumáticas, mas histórias como essa acabam compensando tudo. "Ter algo tão grandioso assim e poder acompanhar o crescimento dela ao longo dos anos criou uma conexão muito especial", afirmou.