SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma avó foi condenada por homicídio culposo em Baton Rouge, no estado americano da Louisiana, após forçar a neta de 4 anos a beber meia garrafa de uísque, o que levou à morte da criança.

Segundo o The Independent, o caso ocorreu em 21 de abril de 2022, quando a polícia foi chamada à casa da família após receber uma denúncia sobre uma criança inconsciente. Bombeiros e equipes de emergência tentaram reanimar a criança, mas não conseguiram.

De acordo com a polícia local, Roxanne Record suspeitou que a menina tivesse tomado um gole de uísque escondida. Como punição, obrigou a criança a beber cerca de meia garrafa da bebida.

A mãe da menina, Kadjah Record, teria assistido à punição. Segundo o mandado de prisão, a taxa de álcool no sangue da criança era de 0,680.

O escritório do legista da paróquia de East Baton Rouge concluiu que a criança morreu por intoxicação alcoólica aguda. Roxanne Record disse à polícia que tinha "feito besteira", que "queria assumir toda a responsabilidade" pela morte da menina e que tinha "arruinado a vida de todos".

Investigadores afirmam em relatório que Kadjah Record deu versões contraditórias à polícia. Ela foi presa no local e deve voltar ao tribunal no próximo mês para responder à acusação de homicídio em primeiro grau.

Roxanne Record será sentenciada em 10 de agosto e pode pegar até 40 anos de prisão.