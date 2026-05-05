SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos venderam foguetes guiados chamados de 'APKWS' para Israel, Catar e Emirados Árabes Unidos em um pacote de US$ 8,6 bilhões anunciado pelo Departamento de Estado.

O sistema surge como alternativa mais barata aos mísseis Patriot. Segundo apurou o The New York Times, o Pentágono buscou a opção após usar mísseis de US$ 4 milhões para derrubar drones Shahed de US$ 25 mil e mísseis balísticos iranianos.

O APKWS adapta um foguete antigo com guiagem a laser. O armamento deriva do foguete não guiado ?Mighty Mouse?, usado na Guerra da Coreia, e recebeu nos anos 2000 um kit instalado entre a ogiva e o motor.

Esse kit abre quatro aletas com sensores após o disparo. Um pequeno computador move as peças em direção ao laser apontado no alvo, o que permite lançar o foguete de aviões, helicópteros e plataformas móveis em terra.

Cada unidade custa cerca de US$ 40 mil. Com o kit, o foguete passa a medir pouco mais de 1,8 metro, pesa 15,8 quilos e mantém uma ogiva menor que a de bombas lançadas por aeronaves.

A BAE Systems afirma já ter entregue 100 mil kits ao Pentágono. A Marinha dos EUA começou a usar os foguetes em 2011, e versões mais recentes receberam espoletas de proximidade para atingir drones em movimento.

A Força Aérea dos EUA já usava o sistema no Mar Vermelho em 2025. O foguete foi empregado contra drones houthis, e Israel, Catar e Emirados têm aeronaves capazes de lançá-lo.