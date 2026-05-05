WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A Casa Branca confirmou, nesta terça-feira (5), o encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro está marcado para quinta-feira e a expectativa, segundo aliados de Lula, é que ele viaje na quarta e retorno na sexta-feira.
Por meio de um oficial da Casa Branca, a visita foi confirmada. Segundo este funcionário, o presidente Donald Trump vai receber Lula para. "Eles vão discutir assuntos econômicos e de seguraça de importância compartilhada."
Lula tinha falado sobre a possibilidade do encontro no início do ano e chegou a anunciar uma visita em março, que não foi adiante. Após o início da guerra contra o Irã, diplomatas afirmam que as conversas para uma reunião entre os líderes perdeu fôlego.