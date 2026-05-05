SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (5) que a operação para reabrir o estreito de Hormuz, apelidada de "Projeto Liberdade" pelos EUA, será interrompida por um curto período para verificar se um acordo com o país persa pode ser finalizado e assinado, embora o bloqueio permaneça em vigor.

"Com base no pedido do Paquistão e de outros países, no enorme sucesso militar que obtivemos durante a campanha contra o Irã e, além disso, no fato de que grandes progressos foram feitos rumo a um acordo completo e definitivo com os representantes do Irã", disse Trump, oa lados concordaram em suspender o projeto de reabertura.

Mais cedo, o presidente americano havia minimizado a capacidade militar iraniana e dito que o país deveria "hastear a bandeira branca". Teerã, por sua vez, respondendo aumentando o tom das ameaças diante da operação dos EUA em Hormuz, passagem marítima por onde transitava cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo antes da guerra.

"Sabemos perfeitamente que a continuidade da situação atual é insustentável para os EUA, enquanto nós ainda nem começamos", disse Mohamad Bagher Ghalibaf, chefe do Parlamento e o principal negociador do Irã, em uma mensagem na rede social X. Ele afirmou também que a "presença maligna" de forças americanas diminuirá na região.

Depois da declaração iraniana, e horas antes do anúncio de suspensão, Trump afirmou a repórteres no Salão Oval que o poder militar iraniano foi reduzido e que Teerã, nos bastidores, quer fechar um acordo, apesar de sua retórica agressiva em público.

"Eles fazem jogos, mas vou dizer uma coisa: eles querem fazer um acordo. E quem não iria querer, quando seu poder militar praticamente desapareceu?", disse. O republicano também elogiou o bloqueio dos portos iranianos pelos EUA e disse que a estratégia está "funcionando muito bem".

Ao falar sobre a suspensão do projeto de reabertura na Truth Social, Trump não deu mais detalhes do tempo exato que isso deve durar ou de qual o estágio atual da negociação entre os países.

A movimentação ocorre um dia após vários ataques na região colocarem o cessar-fogo em xeque. Nesta terça, o novo chefe da Aeronáutica de Israel, Omer Tischler, afirmou que o país está disposto a mobilizar "toda sua força aérea ao leste", ou seja, contra o Irã, se necessário.

Já o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, havia dito que a operação dos EUA para proteger navios comerciais é temporária, que Washington não está buscando um confronto e que a trégua com o Irã ainda está em vigor. Hegseth disse, no entanto, que uma ação militar não está descartada, acrescentando que qualquer ataque iraniano provocará uma resposta "devastadora".

A troca de ameaças seguiu por meio da Guarda Revolucionária iraniana. Em um comunicado veiculado na TV estatal, a unidade de elite, que é uma das colunas do regime teocrático, prometeu uma "resposta firme" a navios que tentassem passar pelo estreito por áreas que não fossem as delimitadas por Teerã.

Segundo a imprensa persa, o Irã estabeleceu um novo mecanismo para controle do trânsito de navios em Hormuz, sem detalhar o funcionamento.