SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fundador da emissora de televisão CNN, Ted Turner, morreu aos 87 anos, anunciou a emissora nesta quarta-feira (6). A informação foi confirmada em comunicado da empresa Turner Enterprises.

Ele revolucionou a cobertura jornalística na televisão ao determinar que a CNN tivesse transmissão 24 horas por dia de notícias. Sua família informou que o empresário morreu cercado pelos familiares.

Dar às pessoas notícias quando e onde elas quiserem. Essa, diz Mark Thompson, CEO da CNN, foi uma das brilhantes percepções de Ted Turner ao começar a rede no início da TV a cabo. E, se a CNN não seguir esse conselho na era digital, Thompson afirma que a empresa pode deixar de existir.

O empresário de Atlanta, nascido em Ohio construiu um império midiático que abrangia a primeira superestação da TV a cabo e canais populares de filmes e desenhos animados, além de times esportivos profissionais como o Atlanta Braves.

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