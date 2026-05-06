SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A agência reguladora de comidas e remédios autorizou pela primeira vez cigarros eletrônicos com sabor de frutas para venda nos EUA, em uma mudança que deve enfrentar resistência de grupos de saúde, informou com exclusividade a Associated Press.

Autorização inclui quatro versões de um mesmo produto, com sabores de frutas e mentol. A agência liberou dispositivos da Glas Inc. nos sabores manga, mirtilo e duas variações de mentol, que a empresa pretende vender como Gold, Sapphire, Classic Menthol e Fresh Menthol.

Decisão marca uma inflexão porque, até agora, o órgão só permitia vapes com sabor de tabaco ou mentol. A agência ressaltou que a autorização não é um endosso e que os produtos são destinados a adultos que querem parar de fumar ou reduzir o consumo de cigarros.

Agência citou mecanismos de verificação de idade para sustentar que a compra por menores tende a ser mais difícil. Para usar o dispositivo, o consumidor precisa validar a idade no celular com documento oficial, e o vape só funciona quando conectado por Bluetooth ao telefone verificado.

Organizações antitabaco dizem que a medida vira um atrativo no consumo entre jovens. "Em última análise, é fundamental que permaneçamos vigilantes na proteção dos jovens, incluindo o monitoramento rigoroso do uso de produtos autorizados", afirmou Kathy Crosby, da Truth Initiative, em comunicado enviado por e-mail à agência de notícias.

Já a indústria defende que os cigarros eletrônicos podem reduzir danos do tabagismo em adultos. O tabaco é associado a cerca de 480 mil mortes por ano nos EUA, por doenças como câncer e problemas pulmonares e cardíacos, de acordo com a reportagem.

Autorização ocorre após meses de pressão do setor sobre Donald Trump, que descartou a proibição em campanha. O texto aponta que fabricantes e entidades do setor vinham pedindo ao governo republicano a flexibilização de restrições para seus produtos.

Uso de cigarros eletrônicos por adolescentes caiu ao menor nível em dez anos, segundo dados citados pela AP. Ainda assim, grupos de pais e de saúde costumam apontar os sabores como um dos principais fatores de atração para menores de idade.

Governo Biden negou mais de um milhão de pedidos de produtos com sabores doces ou de frutas. A repressão, iniciada após um pico em 2019, é creditada por ter ajudado a reduzir o cigarro eletrônico entre estudantes do ensino fundamental e médio.

Produtos autorizados são minoria diante do que circula entre adolescentes, segundo dados do governo dos EUA. A maior parte dos jovens que usa vape consome itens não autorizados com sabores de frutas e doces, que são tecnicamente ilegais, mas seguem disponíveis.

Reportagem aponta que esses produtos ilegais aparecem com frequência em versões baratas e descartáveis, muitas vezes importadas da China. O cenário reforça o desafio de fiscalização e de controle de acesso por menores, mesmo com autorizações formais.