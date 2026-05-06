SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (6) que os Estados Unidos vão receber o urânio enriquecido do Irã, enquanto os dois países tentam chegar a um acordo sobre o fim da guerra.

O Irã ainda não entregou mais de 400 kg de urânio altamente enriquecido. Antes dos ataques dos Estados Unidos a instalações nucleares no Irã, em junho de 2025, a Agência Internacional de Energia Atômica estimava que o país possuía aproximadamente 440 kg de urânio enriquecido a 60%, muito acima do limite de 3,67% estabelecido por um acordo de 2015 do qual os EUA posteriormente se retiraram.

Teerã ainda não comentou a declaração de Trump. Mas, anteriormente, o regime iraniano já havia afirmado que suas reservas de urânio enriquecido não seriam transferidas "para lugar nenhum". Um dos objetivos centrais de Trump ao lançar ataques militares contra o Irã era garantir que Teerã não desenvolvesse uma arma nuclear.

Na versão de Trump, o governo iraniano teria aceitado "devolver o 'pó' nuclear". Os Estados Unidos afirmam que a substância pode ser usada para fabricar armas nucleares, e Trump tem afirmado que a exigência fundamental de seu país é que o Irã nunca venha a desenvolver uma arma deste tipo.

Apesar das alegações norte-americanas, o Irã diz que nunca quis ter bomba atômica. O embaixador do Irã na França, Mohammad Amin Nejad, disse que o programa nuclear iraniano "era pacífico". "Estava sob inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica, e não havia nenhuma dúvida. Entre 2015 e 2018, houve 15 relatórios confirmando o caráter pacífico das instalações nucleares iranianas." E concluiu: "Nunca tivemos a intenção de ter a bomba atômica."

Negociações avançaram e podem resultar em um texto curto com 14 pontos para declarar o fim do conflito e abrir uma rodada de conversas. "Vamos concluir isso muito em breve. Estamos quase lá", declarou uma fonte paquistanesa em condição de anonimato.

Casa Branca espera uma resposta do Irã sobre pontos-chave em até 48 horas, de acordo com o site Axios. O veículo informou que o memorando prevê uma janela de 30 dias para negociar um acordo mais detalhado sobre navegação no Estreito de Hormuz, programa nuclear iraniano e sanções.

Proposta inclui suspensão ou atraso do Irã no enriquecimento nuclear. Do lado americano, suspensão de sanções e liberação de bilhões de dólares em recursos iranianos congelados, segundo o Axios. O texto também prevê que as duas partes suspendam restrições ao trânsito pelo Hormuz.

Trump suspendeu por alguns dias a missão naval "Projeto Liberdade", criada para guiar navios pelo estreito, citando progresso nas conversas. Nas redes sociais, ele escreveu: "Concordamos mutuamente que, embora o bloqueio permaneça em pleno vigor e efeito, o Projeto Liberdade será suspenso por um curto período de tempo para verificar se o acordo pode ser finalizado e assinado".

Presidente norte-americano também ameaçou voltar a bombardear o Irã se não houver acordo para o fim da guerra. "Se eles não concordarem, o bombardeio começará e será, infelizmente, em um nível e intensidade muito mais elevados do que antes", afirmou Trump nas redes sociais.

Departamento de Estado e Casa Branca não responderam a pedidos de comentário da Reuters. O Axios relatou que, se as negociações falharem, forças americanas podem restabelecer o bloqueio ou retomar ações militares.