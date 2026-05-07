SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A introdução do visto eletrônico para cidadãos brasileiros que desejam visitar o México, em vigor desde 5 de fevereiro, fez crescer em 460% o número de autorizações nos meses de fevereiro e março, em comparação com o mesmo período do ano anterior. No intervalo, foram emitidos 11.612 vistos, que são válidos para uma única entrada no país em até 180 dias após a emissão.

Entre janeiro e fevereiro, antes mesmo do novo sistema de visto, o movimento de brasileiros no México já havia crescido 12,4% em relação ao mesmo bimestre de 2025, consolidando o Brasil no 10º lugar entre os que mais enviam turistas ao país latino-americano.

Para Miguel Aguíñiga, chefe da Unidade de Inovação, Sustentabilidade e Profissionalização Turística do México, até 2027 o Brasil pode figurar entre o quinto e sexto lugar nesta lista, caso a tendência se mantenha. Antes da pandemia, o Brasil chegou a ocupar o quarto lugar nesse ranking. A queda que se seguiu foi atribuída, em parte, à dificuldade no processo de obtenção dos vistos.

"Temos inclusive conversado com as companhias aéreas para que elas se planejem para absorver essa demanda", diz Aguíñiga. Hoje, ambos os países são ligados por voos diretos da Latam e da Aeroméxico entre São Paulo e Cidade do México, e da Gol entre Brasília e Cancún. Em janeiro e fevereiro, esses voos diretos somaram 152 operações, movimentando cerca de 31 mil passageiros.

Atualmente, o México é o sexto país mais visitado do mundo, e tem a meta de alcançar o quinto lugar até 2030, segundo diretriz da presidente Claudia Sheinbaum.

Brasileiros foram a primeira nacionalidade a ter acesso ao visto mexicano eletrônico. Antes (e até hoje, para muitos países que ainda não tiveram acesso ao novo sistema), esse processo era presencial, além de bastante burocrático, podendo levar semanas ou até meses. Agora, o visto sai na hora. Os brasileiros com visto válido dos EUA, Canadá, Japão, Reino Unido ou Espaço Schengen não precisam de visto para o México.

A facilitação do processo acontece em um contexto de alinhamento entre os dois governos, que ainda negociam a assinatura de um convênio de colaboração bilateral em sustentabilidade e promoção turística. A parceria foi pauta de conversas entre Aguíñiga e a Embratur, órgão responsável pela promoção do Brasil no exterior, em abril.

O Brasil deve estar presente na ITB Américas, uma das maiores feiras de turismo do mundo, que acontece em novembro em Guadalajara, e também deve ser o convidado especial do Tianguis Turístico, o maior evento do setor naquele país, em abril de 2027.

"Há uma parte política também. Para o México, era essencial mandar um sinal claro de simpatia, de empatia, de preferência política", disse Carlos García de Alba, embaixador do México no Brasil. "Por isso decidimos começar o visto eletrônico com este país tão vizinho, tão querido e tão importante para nós."

O interesse mexicano no mercado brasileiro tem a ver também com o que Aguíñiga chama de desaceleração do fluxo de turistas dos Estados Unidos, dos quais o México é bastante dependente.

"Em janeiro e fevereiro já vimos uma diminuição desse mercado, pelo próprio contexto geopolítico global, o aumento nos preços dos combustíveis e das passagens aéreas", afirma Aguíñiga. "Paradoxalmente, esse cenário adverso pode, no médio prazo, beneficiar o México, uma vez que viajantes americanos que cogitavam a Europa ou a Ásia podem preferir um destino mais próximo diante da instabilidade."

COMO TIRAR O VISTO MEXICANO?

- O visto eletrônico para o México deve ser emitido no site do governo. O documento custa US$ 10,30 (cerca de R$ 55), pagos por cartão Visa ou Mastercard, e não é reembolsável em caso de cancelamento ou negativa. A resposta é imediata.

- Para solicitar, é preciso enviar uma foto recente (com fundo branco e sem óculos) e uma imagem da página de dados do passaporte, que deve ter pelo menos seis meses de validade.

- O visto é válido por 180 dias a partir da emissão e permite uma única entrada por via aérea. Quem tiver apenas conexão no México também precisa do documento.

- O tempo de permanência no país é definido pela autoridade migratória no desembarque.

- Em caso de negativa do pedido eletrônico, é necessário solicitar o visto presencialmente no consulado mexicano.