SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 16 anos morreu após sofrer um acidente em um parque na província de Sichuan, na China.

A jovem, que não teve a identidade divulgada, fazia tirolesa sobre uma cachoeira no Maliuyan Adventure Park. De acordo com o China Daily, o accidente ocorreu na tarde de domingo (3) em Huaying, no sudoeste do país.

O momento foi gravado em vídeo e divulgado nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que a corda de segurança se rompe assim que a menina sai do deck, o que fez com que ela caísse abruptamente de um penhasco de 168 metros, ainda segurada por outra corda.

Na sequência, ela aparece pendurada, aparentemente desacordada. A adolescente morreu a caminho do hospital, ainda conforme os jornais locais.

Antes disso, a adolescente teria dito diversas vezes que sua corda de segurança não estava "apertada o suficiente". O alerta, no entanto, teria sido ignorado pelo funcionário que a preparava, de acordo com a mídia chinesa. A liberação, então, ocorreu normalmente, com amigos da vítima comemorando ao fundo.

Investigação preliminar classificou o caso como um acidente de segurança do trabalho. Segundo o Global Times, a polícia apontou indícios de negligência da empresa responsável pela atraçã. Entidades e pessoas envolvidas seguem sob apuração.

Parque foi fechado para checagens de segurança. As autoridades disseram que a apuração continua e que eventuais responsabilizações ocorrerão conforme a lei.

Operadora do parque tenta chegar a um acordo indenizatório com a família da vítima. Um representante local afirmou à China News Week que não havia registro de acidente semelhante na atração antes do episódio.