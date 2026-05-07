SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário de Estado americano, Marco Rubio, visitou o Vaticano para um encontro com o papa Leão 14 nesta quinta-feira (7). O encontro acontece depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacar repetidamente o pontífice nas redes sociais e em declarações públicas.

A comitiva de Rubio percorreu a avenida central de Roma sob forte esquema de segurança, chegando às 11h10 (6h10 no horário de Brasília) para a primeira visita entre o papa e um membro do gabinete de Trump em quase um ano.

O americano passou duas horas e meia no Vaticano. Ele se reuniu inicialmente com o papa, antes de se encontrar com funcionários de alto escalão da Igreja, incluindo o cardeal Pietro Parolin, principal diplomata do país. Uma autoridade americana ouvida pela agência AFP relatou que as conversas de Rubio com o pontífice foram "amigáveis e construtivas".

A audiência, que durou aproximadamente 45 minutos, "ressaltou a solidez das relações entre os Estados Unidos e a Santa Sé, bem como o compromisso mútuo com a paz e a dignidade humana", afirmou o Departamento de Estado em comunicado.

"Eles analisaram os esforços humanitários em curso" nas Américas e "as iniciativas para estabelecer uma paz duradoura no Oriente Médio", acrescentou. O diálogo testemunhou "a parceria forte e duradoura entre os Estados Unidos e a Santa Sé em apoio à liberdade religiosa."

Rubio já havia se encontrado com Leão, o primeiro papa dos EUA, em maio de 2025, ao lado do vice-presidente J. D. Vance. Os dois, ambos católicos, participaram da missa de posse do novo líder da Igreja Católica na praça São Pedro e tiveram uma reunião privada com o pontífice no dia seguinte.

O papa manteve um perfil discreto no cenário global nos primeiros meses de seu pontificado, mas emergiu nas últimas semanas como um crítico ferrenho da guerra liderada pelos EUA e Israel contra o Irã. Ele também passou a criticar de forma dura as políticas anti-imigração do governo Trump.

O pontífice afirmou que "Deus não abençoa nenhum conflito" e que quem segue Cristo não apoia o lançamento de bombas. Em reação, o presidente americano criticou o papa nas redes sociais várias vezes, chegando a chamá-lo de terrível. Em uma publicação que virou meme ao redor do mundo, ele afirmou que Leão era "fraco contra o crime".

Depois, afirmou que não pediria desculpas ao religioso. "O papa disse coisas que estão erradas e ele é contra o que estou fazendo no Irã, e não podemos ter um Irã nuclear", afirmou em entrevista a jornalistas na Casa Branca.

Em um momento que gerou críticas de seu eleitorado cristão, Trump publicou uma imagem produzida com inteligência artificial mostrando a si mesmo com vestes similares às de Jesus. Horas depois, a imagem foi tirada do ar. A jornalistas, o presidente disse que ele mesmo publicou a imagem. "Achei que fosse eu como médico e que tivesse a ver com a Cruz Vermelha, como um trabalhador da Cruz Vermelha lá, que nós apoiamos", disse, atribuindo à imprensa a comparação com Jesus.

Leão disse não temer o governo do republicano e prometeu continuar falando sobre a guerra. Dias depois, ele minimizou a desavença com Trump.