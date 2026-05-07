SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um tribunal militar da China condenou, nesta quinta-feira (7), os ex-ministros da Defesa Wei Fenghe e Li Shangfu à pena de morte com suspensão de dois anos por acusações de corrupção, informou a agência estatal Xinhua.

Na China, a pena de morte com suspensão funciona como um período de carência antes da execução. Durante os dois anos de suspensão condicional, o comportamento dos condenados é avaliado. Caso não cometam novos crimes considerados graves, a pena é automaticamente convertida em prisão perpétua.

As condenações são as mais severas já aplicadas a oficiais militares no âmbito da campanha anticorrupção lançada pelo dirigente chinês Xi Jinping após sua chegada ao poder no fim de 2012.

Fenghe,72, e Shangu, 68, ocuparam o cargo de ministro da Defesa entre 2018 e 2023 e também integraram a Comissão Militar Central, órgão que supervisiona as Forças Armadas chinesas. Ambos eram figuras frequentes na televisão estatal e considerados integrantes da cúpula militar do país.

Segundo a Xinhua, o tribunal considerou Wei culpado de aceitar subornos e Li culpado de corrupção ativa e passiva. A agência não informou os valores envolvidos. Os dois ex-ministros também foram condenados à perda de seus direitos civis e ao confisco de todos os seus bens.

Segundo a Xinhua, após a conversão, Wei e Li permanecerão presos pelo resto da vida, sem possibilidade de redução da pena ou liberdade condicional.

As Forças Armadas chinesas têm sido um dos principais alvos da campanha anticorrupção de Xi Jinping. Os expurgos atingiram a elite da Força de Foguetes, responsável pelo arsenal nuclear e pelos mísseis convencionais do país.

No início deste ano, a ofensiva avançou ainda mais e resultou no afastamento do general Zhang Youxia, principal nome do Exército de Libertação Popular, que durante anos foi visto como aliado próximo de Xi. Ele é acusado de vazar informações sobre o programa de armas nucleares da China para os Estados Unidos.