SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), oficializou nesta quinta-feira (7) o acordo que suspende a exigência de vistos para entrada de cidadãos chineses no Brasil em viagens de curta duração.

A medida, que entra em vigor na próxima segunda-feira (11) foi adotada em reciprocidade à China, que suspendeu a exigência de visto para cidadãos brasileiros entrarem no país em junho de 2025.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta e anunciada por Alckmin em Fortaleza durante a abertura da 10ª edição do Salão do Turismo, evento promovido pelo Ministério do Turismo.

Em discurso, Alckmin destacou o potencial de crescimento do número de turistas vindos da China, país com 1,3 bilhão de habitantes.

Alckmin afirmou também que, mesmo com a exigência de vistos, o número de turistas chineses cresceu 35% no ano passado. A expectativa é de um crescimento ainda maior com a queda do visto.

O acordo que suspende a exigência de vistos permanece em vigor até 31 de dezembro de 2026 e é válido para viagens de até 30 dias para turismo, negócios, trânsito, além da participação em atividades artísticas ou esportivas.

A decisão de suspender a exigência de visto foi anunciada pelo presidente Lula em 23 de janeiro. No dia anterior, Lula havia comunicado a decisão ao líder chinês Xi Jinping em conversa por telefone.

O Brasil vive um momento de ascensão na entrada de turistas vindos de outros países. Em 2025, o Brasil alcançou o recorde de 9,2 milhões de turistas estrangeiros. No primeiro trimestre de 2026, 3,4 milhões de visitantes internacionais entraram no país.