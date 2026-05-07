SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu nas redes sociais que o seu homólogo do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é "muito dinâmico" e que a reunião entre os dois, nesta quinta-feira (7), correu "muito bem". Segundo o republicano, os líderes discutiram vários assuntos, incluindo comércio e tarifas.

"Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o muito dinâmico presidente do Brasil. Discutimos muitos tópicos, incluindo comércio e, especificamente, tarifas. A reunião foi muito bem. Nossos representantes estão programados para se reunir e discutir certos elementos-chave. Reuniões adicionais serão agendadas ao longo dos próximos meses, conforme necessário. Presidente DONALD J. TRUMP", publicou o presidente americano em sua plataforma, a Truth Social.

Trump e Lula se encontraram às 12h21 (Brasília) e conversaram por cerca de uma hora e 20 minutos. O cronograma previa início às 12h e, na sequência, haveria um período reservado para fala dos líderes com a imprensa. O protocolo, porém, foi alterado.

Além de a reunião a portas fechadas ter sido alongada, eles seguiram diretamente para um almoço, sem falar com jornalistas. A entrevista coletiva no Salão Oval foi cancelada, e o encontro todo durou quase três horas.

Lula foi ao encontro com o republicano com duas principais demandas. Entre elas, o objetivo de apresentar um acordo para combater crime organizado e também para discutir questões relacionadas a tarifas.