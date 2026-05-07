SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um porta-voz do regime iraniano afirmou hoje que os Estados Unidos violaram o cessar-fogo ao atacar um petroleiro iraniano.

Navio iraniano estaria indo em direção ao Estreito de Hormuz. Ele estava em frente ao porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, segundo informou a emissora iraniana Irib.

Outros ataques aéreos também foram feitos em áreas civis. O regime afirmou que o bombardeio ocorreu em cooperação com alguns países da região, nas costas das ilhas de Khamir, Sirik e Qeshm.

[Em retaliação, forças armadas iranianas] atacaram imediatamente navios militares americanos a leste do Estreito de Ormuz e ao sul do porto de Chabahar, causando-lhes danos significativos. [O Irã] dará uma resposta esmagadora a qualquer agressão sem a menor hesitação. Comunicado feito por regime iraniano