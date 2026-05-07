WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniram-se nesta quinta-feira (7) na Casa Branca. Durante três horas, os chefes de Estado falaram sobre combate ao crime organizado, tarifas, minerais críticos e relação das big techs.

A avaliação de ministros presentes foi de que a reunião foi positiva e um sucesso. "Saio satisfeito da reunião. Não tenho assunto proibido. A única coisa que não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania. O resto é tudo discutível", disse Lula em entrevista coletiva na embaixada brasileira depois de deixar a Casa Branca.

Veja, a seguir o principais pontos da reunião, segundo o presidente brasileiro.

CRIME ORGANIZADO

Um dos principais objetivos do governo brasileiro era entregar uma proposta referente ao combate ao crime organizado entre os países. A proposta, que visa cooperação em segurança pública e inclui colaboração no combate ao tráfico de armas e lavagem de dinheiro, foi entregue em inglês a Trump.

"Ele disse que ia ler a proposta à noite", disse Lula.

Um dos temores do governo brasileiro é que os EUA designem as facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como terroristas. Segundo Lula, no entanto, essa designação não foi tratada durante a reunião bilateral.

TARIFAS

Apesar do tom positivo e, em alguns momentos, descontraído da reunião, houve episódios de tensão. Lula afirmou que ficaram evidentes divergências entre os dois governos. Entre eles, sobre tarifas. "Tem uma divergência entre eles e nós que ficou explicitada na reunião. O ministro dele falou uma coisa, os nossos ministros falaram outra", disse.

"O Brasil teve um déficit de US$ 14 bilhões com os Estados Unidos. Então, ele sempre acha que nós cobramos muito imposto. A média do imposto que nós cobramos é 2,7%", afirmou Lula, contestando o argumento de Trump de que haveria um desequilíbrio favorável ao Brasil na relação comercial.

Diante do impasse, Lula disse ter proposto a criação do grupo de trabalho. "Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, vamos colocar um grupo de trabalho e vamos permitir que esse moço da Indústria e Comércio do Brasil, junto com o teu moço do Comércio, em 30 dias, apresente para nós uma proposta para a gente poder bater o martelo", relatou.

"Quem tiver errado vai ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder. Se vocês tiverem que ceder, vocês vão ter que ceder", completou.

ELEIÇÕES

Lula reforçou que não considera "boa política" um presidente estrangeiro interferir em eleições de outros países, defendendo o respeito mútuo à soberania nacional. Declarou abertamente que não acredita em qualquer influência ou interferência de Trump nas eleições brasileiras, afirmando que "quem decide o destino do Brasil é o povo brasileiro".

"Não existe nenhuma possibilidade de eu discutir esse assunto com qualquer presidente do mundo. Isso é um assunto brasileiro, eles sabem disso. Meu respeito pelo presidente Trump é porque ele foi eleito pelo povo americano. Não cabe a mim questionar [isso]."

VISTOS

Lula afirmou ter entregado a Trump uma lista com nomes de autoridades brasileiras que estão proibidas de entrar nos EUA desde o ano passado. O documento inclui ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e até a filha de 10 anos do ministro Alexandre Padilha (Saúde).

"Eu entreguei a lista porque eu já tinha entregado a lista uma vez e não foi resolvido o assunto", afirmou Lula. "Se ele não resolver, quando eu me encontrar com ele outra vez, entrego outra vez. A gente vai entregando até um dia o cara tomar a decisão".

Lula mencionou ainda o PL da dosimetria, aprovado pelo Congresso, que altera o cálculo de penas e permite a redução de penalidades para condenados por tentativa de golpe do 8 de Janeiro. "Como foi aprovada a dosimetria no Congresso Nacional, vai diminuir a pena de todo mundo. Quem sabe o Trump reconheça a necessidade de liberar o visto dos brasileiros".

TERRAS RARAS

Lula enfatizou que o Brasil não aceitará ser um "mero exportador" de minerais críticos. Ele destacou a aprovação de um novo marco regulatório que trata o setor como questão de soberania nacional, visando atrair investimentos para o refino e transformação interna. O presidente afirmou que não há exclusividade: o Brasil está aberto a parcerias com EUA, China, Alemanha, França e outros.

BIG TECHS

Em meio às tentativas do Brasil de regular o conteúdo nas redes sociais, taxá-las e cobrar responsabilidade sobre conteúdos de inteligência artificial, os EUA se mostram contrários.

"[Os americanos] ficam achando que nós estamos proibindo as plataformas americanas de entrar no Brasil", disse Lula, negando que haja proibição. "Entra qualquer plataforma de qualquer país do mundo no Brasil, [desde que] sob a regulamentação soberana do Brasil".

CUBA

O brasileiro ofereceu-se para mediar conversas e criticou o bloqueio econômico histórico imposto por Washington a Havana. O governo Trump impôs maiores sanções à ilha nos últimos meses, causando constantes apagões no território. Segundo Lula, Trump sinalizou, via intérprete, que não pensa em invadir a ilha.

"O que eu ouvi -não sei se a tradução foi exatamente correta- é que ele disse que não pensa em invadir Cuba. Isso foi transmitido pela intérprete e, na minha avaliação, é um sinal importante", afirmou Lula. "Até porque Cuba quer dialogar, quer encontrar uma solução para pôr fim a um bloqueio que nunca permitiu ao país se desenvolver plenamente desde a vitória da Revolução, em 1959. Acho que é o bloqueio mais longevo da história contemporânea."

COPA DO MUNDO

No que seria um momento de descontração que quebrou a formalidade da reunião de três horas, Lula disse ter brincado com Trump sobre a Copa do Mundo, pedindo ao líder americano que não anule os vistos dos jogadores da Seleção Brasileira.

"Eu disse: 'ó, eu espero que você não venha anular o visto dos jogadores brasileiros pra seleção. Por favor, não faça isso porque nós vamos vir aqui para ganhar a Copa do Mundo'", disse Lula, que relatou que o republicano riu. "Ele riu porque agora ele vai rir sempre, e ele aprendeu que rir é muito bom."

LARANJA E AMOR À PRIMEIRA VISTA

Durante o almoço realizado, que contou com um cardápio de salada e carne, Lula relatou um momento inusitado envolvendo o paladar de Trump. O presidente americano, segundo o brasileiro, "reclamou que não gosta de laranja na salada" e foi visto "tirando a laranja da salada" enquanto conversavam.

Lula voltou a falar da "química" entre ele e Trump e classificou o vínculo como uma "relação sincera" e afirmou: "Sabe aquela história de amor à primeira vista? Aquele negócio da química? É isso que aconteceu."

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