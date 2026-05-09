SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um voo da Frontier Airlines foi cancelado após um avião atingir um pedestre durante a decolagem no Aeroporto Internacional de Denver, nos EUA, na noite desta sexta-feira (08).

Incidente envolveu um Airbus A321 do voo 4345, que sairia de Denver com destino a Los Angeles. Até a última atualização, não havia informações sobre o estado da vítima.

Após o impacto, pilotos relataram incêndio no motor e fumaça dentro da aeronave. Por precaução, os passageiros foram evacuados em segurança por escorregadores, informou a companhia à Reuters.

Aeroporto disse que havia 231 pessoas a bordo e que todos foram levados de ônibus até o terminal. Em nota, o Aeroporto Internacional de Denver afirmou: "O voo Frontier 4345 relatou ter atingido um pedestre durante a decolagem em DEN por volta das 23h19 de sexta-feira, 8 de maio de 2026. Houve um breve incêndio no motor que foi prontamente extinto pelo Corpo de Bombeiros de Denver. Equipes de emergência responderam ao local e transportaram os passageiros de ônibus até o terminal. Havia 231 pessoas a bordo. O atendimento de emergência e a investigação continuam em andamento. O NTSB foi notificado. A pista 17L permanecerá fechada enquanto a investigação é conduzida."

O NTSB (Conselho Nacional de Segurança nos Transportes) foi notificado sobre o caso. O órgão deve acompanhar a investigação do incidente.

Tags:

EUA