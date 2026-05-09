SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Israel libertará ainda neste sábado (09) os dois ativistas, o brasileiro Thiago Ávila e o espanhol-palestino Saif Abu Keshek, integrantes da última flotilha para Gaza.

Os dois serão entregues às autoridades migratórias para serem expulsos, informou a ONG Adalah, que os representa. "A agência israelense de segurança interna, Shabak, informou à equipe jurídica da Adalah que os ativistas e dirigentes da flotilha Global Sumud, Thiago Ávila e Saif Abu Keshek, serão libertados hoje", diz o comunicado.

Brasil e Espanha denunciaram energicamente suas respectivas detenções. Após terem sido detidos na semana passada na costa da ilha grega de Creta, ambos foram transferidos para Israel para serem interrogados, enquanto os demais foram levados para a ilha grega e libertados.

A ONG israelense Adalah acusa as autoridades de submetê-los a maus-tratos contínuos durante a detenção. Segundo a ONG, eles estão em "isolamento total, submetidos a uma iluminação de alta intensidade 24 horas por dia, sete dias por semana, em suas celas e permaneciam vendados sempre que eram transferidos, inclusive durante os exames médicos".

A flotilha havia partido de França, Espanha e Itália com o objetivo de romper o bloqueio israelense de Gaza. O grupo tinha o objetivo de entregar ajuda humanitária ao território palestino, devastado pela guerra. Israel controla todos os pontos de entrada na Faixa, que permanece sob bloqueio israelense desde 2007.

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