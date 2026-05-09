SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pessoa foi atingida por um avião da companhia Frontier Airlines na noite de sexta-feira (8) durante a decolagem no Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos, com destino a Los Angeles.

Segundo a agência de notícias Reuters, a pessoa teria sido atropelada pela aeronave na pista. Já o site especializado Aeroin informou que a vítima foi sugada pelo motor do Airbus A321 enquanto o avião acelerava para levantar voo.

"Torre, aqui é o Frontier 4345. Nós vamos parar na pista. Acabamos de bater em alguém. Temos um incêndio no motor", disse o piloto em comunicação com a torre de controle.

Em seguida, a torre informou que visualizava a aeronave em chamas e pediu ao piloto que confirmasse a quantidade de pessoas a bordo. "Temos 231 almas a bordo. Temos 21,3 mil libras de combustível [cerca de 10 mil litros]. Havia um indivíduo passando pela pista", responde o piloto.

Segundo o aeroporto, o pedestre, que não foi identificado, havia pulado a cerca do perímetro e foi atingido enquanto atravessava a pista.

A aeronave interrompeu a decolagem após o incidente. Em seguida, houve registro de fumaça e um princípio de incêndio no motor, rapidamente controlado por bombeiros do aeroporto.

Pouco depois, a tripulação comunicou fumaça no interior do avião e decidiu retirar as pessoas. "Temos fumaça na aeronave. Vamos desembarcar na pista", disse o piloto.

A Frontier Airlines informou à Reuters que o voo transportava 224 passageiros e sete tripulantes, todos retirados em segurança. Segundo a ABC News, ao menos um passageiro sofreu ferimentos leves durante o desembarque na pista.

Nem a companhia aérea nem o aeroporto divulgaram detalhes sobre o estado de saúde da pessoa atingida. Ainda não há informações de quem seja a pessoa ou como entrou na área restrita do aeroporto.

O incidente levou ao fechamento temporário da pista 17L, uma das principais do terminal aéreo. O caso será investigado pela Administração Federal de Aviação (FAA), pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) e por autoridades locais.