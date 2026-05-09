SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Ionara Sech publicou nas redes sociais um vídeo do momento em que é alvo de ataque racista e xenofóbico no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. Nascida no Ceará, ela vive no país europeu há quase oito anos e é casada com um polonês. O caso aconteceu na última quinta-feira (7).

Sech estava no aeroporto acompanhada de duas amigas brasileiras que também vivem na Alemanha, Brisa Costa e Monique Mitchelly. Elas esperavam a chegada de familiares e carregavam cartazes e uma bandeira do Brasil.

As amigas usavam fantasias do personagem Stitch, do filme "Lilo & Stitch", para fazer uma surpresa aos parentes que desembarcariam no local.

Em entrevista por telefone à reportagem, Sech diz que uma mulher alemã passou a fazer ofensas ao perceber que ela e as amigas eram brasileiras. "Ela começou a me xingar, eu comecei a entender tudo, só que eu fiquei sem reação. Fiquei em estado de choque", afirma.

O vídeo publicado nas redes sociais mostra parte do momento em que a mulher faz comentários racistas. "Sim, você é o exemplo do Brasil, né? Com essas narinas. Como isso é chamado lá? Nariz de gorila. Macacos gritando e uivando", diz na gravação a mulher, que não teve a identidade divulgada.

Sech afirma que estava sentada em um banco mais afastado das amigas quando ouviu as primeiras ofensas. Ela se levantou e foi até as brasileiras para relatar o que estava acontecendo.

"Ela chegou muito assustada e falou: 'Gente, tô sendo atacada'. A gente ficou sem acreditar", diz Monique, que também conversou com a reportagem. Segundo ela, ao se aproximar da mulher, também passou a ser alvo de ataques. "Ela falou: 'Você também é brasileira, você também é macaca, é da raça de macacos'. A gente sabe que o racismo existe, ele é escancarado, mas nunca de fato sofremos do jeito que foi."

As brasileiras afirmam que decidiram gravar a situação para reunir provas. Na Alemanha, a divulgação da imagem de terceiros sem autorização não é permitida, por isso o rosto da mulher foi ocultado no vídeo publicado nas redes sociais.

As imagens viralizaram e já ultrapassaram 800 mil visualizações no Instagram. Nos comentários, brasileiros relataram experiências semelhantes de discriminação em países europeus.

Depois de começar a filmar, Sech confrontou a mulher em alemão. "Eu falei: 'Eu também falo alemão, agora você pode falar comigo também'. Até então ela achava que eu não estava entendendo nada", afirma.

As amigas disseram que tentaram procurar policiais no aeroporto logo após o episódio, mas não encontraram agentes. A mulher deixou o local antes que qualquer denúncia pudesse ser formalizada.

Agora, Sech afirma que pretende levar o caso adiante com apoio jurídico. "A gente entrou em contato com uma advogada e vai tentar fazer alguma coisa para ver o que pode ser feito e como levar essa denúncia para a polícia", diz.

"Faz quase oito anos que eu moro aqui. Xenofobia já tinha acontecido comigo umas duas, três vezes, com a minha amiga Monique também já aconteceu diversas vezes, com a Brisa também. Nunca tinha sofrido um racismo assim tão público e explícito."