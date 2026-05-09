SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a provocar o Irã nas redes sociais neste sábado (9) e publicou uma imagem gerada com Inteligência Artifical de navios afundados no fundo do mar acompanhada da frase "Iran's Navy" ("Marinha iraniana", em português).

A publicação, feita na Truth Social, ocorre em meio às negociações para pôr fim ao conflito no Oriente Médio. Apesar do cessar-fogo em vigor, as tensões escalaram na região nos últimos dias com confrontos no estreito de Hormuz e ataques contra países do Golfo aliados de Washington.

Em outro post, Trump compartilhou uma imagem, também gerada por inteligência artificial, na qual aparece de costas observando explosões de navios no mar.

Mais cedo neste sábado, a Guarda Revolucionária afirmou, segundo a imprensa estatal, que qualquer ataque contra petroleiros ou navios comerciais de Teerã provocaria uma "forte ofensiva" contra bases militares americanas e embarcações consideradas inimigas na região do Golfo.

Os recentes confrontos esporádicos entre forças iranianas e embarcações ligadas aos EUA vêm colocando à prova o cessar-fogo mediado por aliados. Atualmente, Washington aguarda a resposta de Teerã a uma proposta dos EUA que encerraria formalmente a guerra antes do início de negociações para resolver as questões mais delicadas, como o destino do programa nuclear iraniano.

Trump já afirmou anteriormente que o cessar-fogo continua valendo apesar da nova onda de violência.