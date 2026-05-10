SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Irã enviou neste domingo (10) sua resposta à mais recente proposta dos Estados Unidos para encerrar a guerra, por meio de mediadores paquistaneses, informou a agência estatal iraniana IRNA.

A resposta se concentra em acabar com a guerra e na segurança do Golfo e no Estreito de Hormuz. A agência de notícias não divulgou detalhes do conteúdo da resposta iraniana.

O presidente do Irã declarou que o país "não se curvará diante dos inimigos". "Se houver menção a diálogo ou negociação, isso não significa rendição ou recuo. Pelo contrário, o objetivo é a realização dos direitos da nação iraniana e a defesa vigorosa dos interesses nacionais", escreveu no X, na manhã deste domingo.

Estados Unidos e Irã trabalham com mediadores paquistaneses na elaboração de um memorando de entendimento de 14 pontos. O documento, de uma página, estabeleceria os parâmetros para um mês de conversas visando o fim da guerra, segundo pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pelo The Wall Street Journal.

A proposta americana busca encerrar a guerra. Segundo a IRNA, a resposta iraniana foi enviada ao Paquistão, responsável por mediar as negociações entre Washington e Teerã.

Trump afirmou que aguardava até sexta-feira (8) a resposta do Irã. A declaração foi dita em meio a acusações do Irã de quebra, por parte dos Estados Unidos, do frágil cessar-fogo com os iranianos. "Supostamente vou receber uma carta esta noite, então veremos o que acontece", disse o presidente dos EUA aos jornalistas, em frente à Casa Branca.

CESSAR-FOGO FRÁGIL

O presidente dos EUA anunciou em 7 de abril um cessar-fogo de duas semanas com o Irã. Em publicação na Truth Social, Trump informou que os ataques haviam sido suspensos e a trégua, começado imediatamente. A declaração ocorreu após pedido do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que intermediava as conversas.

Irã também aceitou a proposta do Paquistão e os dois países se encontraram pessoalmente para debater a paz permanente. A reunião aconteceu em Islamabade em 21 de abril, mas acabou sem acordo após mais de 20 horas.

Trump ampliou de forma unilateral um cessar-fogo de duas semanas na terça-feira, dia final da trégua provisória. O objetivo é dar mais tempo para que os negociadores tentem um acordo no Paquistão. Mas as repetidas tentativas de uma nova reunião entre os dois países não avançaram desde então.

O norte-americano tem batido na tecla de que o Irã precisa desistir do seu projeto nuclear para as negociações avançarem. Nesta semana, o líder supremo iraniano fez um pronunciamento informando que os cidadãos vão se empenhar em proteger as suas capacidades nucleares.

Um dos objetivos centrais dos ataques militares contra o Irã era garantir que Teerã não desenvolvesse uma arma nuclear, segundo o republicano. A Agência Internacional de Energia Atômica não conseguiu verificar o paradeiro de cerca de 440 kg de urânio enriquecido a 60% e avalia que o estoque total de urânio altamente enriquecido poderia ser suficiente para dez bombas, caso fosse enriquecido ainda mais.

O Irã nega buscar armas nucleares. O embaixador do Irã na França, Mohammad Amin Nejad, disse que o programa nuclear iraniano "era pacífico". "Estava sob inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica, e não havia nenhuma dúvida. Entre 2015 e 2018, houve 15 relatórios confirmando o caráter pacífico das instalações nucleares iranianas." E concluiu: "Nunca tivemos a intenção de ter a bomba atômica."

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