SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma funcionária do gabinete do primeiro-ministro de Israel recebeu 100 mil shekels (cerca de R$ 169 mil) em indenização do Estado e de uma empresa de recursos humanos em troca de desistir de um processo contra Sara Netanyahu, esposa do premiê Benjamin Netanyahu, segundo o Jerusalem Post.

A funcionária, identificada apenas como S., entrou com ação na Justiça do Trabalho de Jerusalém há alguns meses. Ela alegou que, durante dois anos trabalhando no gabinete, Sara Netanyahu a humilhou e assediou rotineiramente.

Um dos episódios ocorreu enquanto S. servia café da manhã ao casal Netanyahu. Segundo o relato, Sara Netanyahu ficou insatisfeita com o modo como a funcionária havia cortado a salada e jogou azeitonas e tomates nela, danificando suas roupas.

S. afirmou que Sara Netanyahu gritou com ela na presença do primeiro-ministro. Segundo a funcionária, a esposa do premiê disse que ela "não amava seu marido" e estava tentando prejudicá-los.

Não houve comentário em nome de Sara Netanyahu sobre o caso. A informação foi divulgada pela emissora KAN News na segunda-feira.

CASO ANTERIOR ENVOLVENDO EX-FUNCIONÁRIA

Um processo semelhante foi apresentado há alguns anos por Sylvie Genesia, ex-funcionária da residência oficial. Genesia alegou que Sara Netanyahu a assediou durante todo o período de trabalho.

A ação foi apresentada em 2020 e pedia 200 mil shekels em indenização. Sara Netanyahu acusou Genesia de publicar declarações difamatórias, violar confidencialidade e invadir a privacidade.

Em janeiro de 2026, o juiz Ilan Ronen determinou que Genesia pagasse 100 mil shekels a Sara Netanyahu. A decisão foi baseada em questões processuais, após Genesia não apresentar suas alegações finais mesmo com prorrogações concedidas pela corte.

Ronen determinou ainda o pagamento de 20 mil shekels em custas judiciais. O juiz ressaltou que a decisão não refletiu aceitação das alegações de Sara Netanyahu, mas sim a consequência da falha da ré em cumprir prazos judiciais.