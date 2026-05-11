SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma pesquisa da YouGov divulgada pela NewsGuard mostra que 24% dos americanos acreditam que o ataque ao jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em 25 de abril, foi encenado.

Tiros foram ouvidos no Washington Hilton quando um homem tentou invadir o local durante um jantar de gala, mas foi detido pelo Serviço Secreto antes de alcançar o presidente Donald Trump ou outros participantes.

Cole Tomas Allen, 31, programador de Torrance, Califórnia, foi indiciado por um grande júri federal em Washington e acusado de quatro crimes, incluindo tentativa de assassinato do presidente. Ele se declarou inocente em audiência hoje.

A pesquisa revela que 45% dos americanos consideram o episódio legítimo, enquanto 32% estão inseguros sobre a versão oficial. Entre democratas, o ceticismo é maior: 33% acreditam que o ataque foi falso, contra um em cada oito republicanos. Pessoas entre 19 e 29 anos demonstraram mais propensão a aceitar teorias da conspiração sobre o incidente.

TENTATIVAS ANTERIORES TAMBÉM GERAM DÚVIDA

A desconfiança se repete em relação a outros dois episódios envolvendo Trump. No ataque em Butler, Pensilvânia, em julho de 2024, quando a bala do atirador Thomas Crooks atingiu a orelha direita do então candidato republicano, 24% dos entrevistados também acreditam que foi encenado, com 47% confiantes na narrativa oficial e 29% inseguros.

Sobre a tentativa de Ryan Routh no clube de golfe de Trump em West Palm Beach, em setembro de 2024, quando o cano de um rifle foi visto nos arbustos pela equipe de segurança, 16% consideram o incidente falso, 48% acreditam que foi genuíno e 36% estão incertos.

No total, 21% dos democratas acreditam que os três incidentes foram encenados, em comparação com 11% dos independentes e 3% dos conservadores.

A hashtag "staged" (encenado) ficou entre os assuntos mais comentados no X após o ataque ao jantar, embora nenhuma evidência tenha surgido sugerindo que as ações de Allen fizessem parte de uma conspiração maior.

O porta-voz da Casa Branca, Davis Ingle, rejeitou os resultados da pesquisa. "Qualquer um que pense que o presidente Trump encenou suas próprias tentativas de assassinato é um completo idiota", disse.