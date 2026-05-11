SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse considerar "seriamente" a possibilidade de tornar a Venezuela o 51º estado americano.

Fala de Trump teria ocorrido durante entrevista ao canal de notícias FOX News. Segundo o apresentador John Roberts, em uma publicação nas redes sociais, o presidente disse que está "considerando seriamente tornar a Venezuela o 51º estado dos EUA". A Casa Branca ainda não se manifestou oficialmente.

"Eles estavam infelizes. Agora estão felizes. Está sendo bem administrado. A quantidade de petróleo que está sendo extraída é enorme, a maior em muitos anos. E as grandes companhias petrolíferas estão usando as plataformas mais enormes e bonitas que você já viu", disse Donald Trump.

Atual presidente da Venezuela rejeitou a ideia durante discurso. Delcy Rodríguez disse que A Venezuela "não é uma colônia, mas um país livre". "Continuaremos a defender nossa integridade, nossa soberania, nossa independência e nossa história."