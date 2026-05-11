SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ativista Thiago Ávila chegou ao aeroporto de Guarulhos nesta segunda-feira (11), após ter sido preso e deportado por Israel. O brasileiro foi detido enquanto participava de uma flotilha de ajuda humanitária à Faixa de Gaza no final de abril.

Em sua chegada, Ávila foi recebido por colegas da equipe da flotilha Global Sumud, incluindo Mandi Coelho e Leandro Lanfredi, brasileiros que foram interceptados na mesma operação pelas forças israelenses. O grupo foi impedido de continuar a viagem até Gaza em 29 de abril, enquanto navegava em águas internacionais perto da costa da Grécia.

O ativista chegou no saguão do aeroporto de Guarulhos às 18h44. Ávila pegou o voo de volta ao Brasil a partir do Cairo, no Egito, cidade para onde foi deportado após a soltura no domingo (10).

O brasileiro ficou preso por 11 dias na região de Ashkelon, no sul de Israel, assim como o ativista palestino-espanhol Saif Abu Keshek. Os demais 175 integrantes da flotilha, de diversas nacionalidades, foram levados à Grécia e deportados logo após a ação de Israel.

Apoiadores esperavam o ativista no terminal com bandeiras da Palestina e cartazes críticos a Israel. O grupo entoou cantos classificando o Estado de Israel de "assassino" e pedindo que o governo Lula rompa relações diplomáticas com o país.

O ativista deve embarcar ainda nesta segunda-feira para Brasília, cidade onde vive com a esposa e a filha. Sua mãe, que também vivia na capital, morreu na semana passada, aos 63 anos. A causa da morte não foi divulgada.

A flotilha, composta por mais de 50 embarcações, partiu de França, Espanha e Itália com o objetivo de romper o bloqueio israelense a Gaza e entregar suprimentos ao território palestino devastado.

A primeira vez que o ativista foi interceptado pela Marinha de Israel foi em junho de 2025, quando estava a bordo do barco Madleen com a ativista sueca Greta Thunberg. Em seu perfil em redes sociais, que conta com mais de 800 mil seguidores, Ávila constantemente apoia causas relacionadas à Palestina, mas também pautas sobre mudança climática.

Na primeira prisão de Ávila, sua família havia afirmado que o ativista foi colocado em uma solitária. Ele e outros ativistas haviam se recusado a assinar um termo de deportação, assinado por Greta e quatro colegas capturados na mesma ocasião.

No dia 1º de outubro do ano passado, o ativista foi preso novamente ao integrar nova edição da flotilha. Ele e mais sete brasileiros que se recusaram a assinar termo para agilizar deportação ficaram detidos na prisão de Ktzi'ot, no deserto do Negev, e voltaram ao Brasil no dia 9 daquele mês após serem expulsos de Israel.

O grupo israelense de direitos humanos Adalah, que representou legal os ativistas na Justiça, afirmou que a prisão foi ilegal e que os dois foram vítimas de maus-tratos e abusos psicológicos.

Segundo a ONG, eles foram submetidos a "interrogatórios de até oito horas", foram mantidos em celas permanentemente iluminadas e obrigados a ir de um lugar para outro com os olhos vendados, inclusive durante visitas médicas. Tel Aviv nega as acusações.

"Ao contrário das acusações falsas e infundadas, preparadas com antecedência, em nenhum momento Saif Abu Keshek e Thiago Ávila foram submetidos a torturas", disse à agência de notícias AFP o porta-voz da chancelaria israelense, Oren Marmorstein.

Em nota após a libertação, a ONG israelense Adalah, que representou os ativistas, escreveu que "as ações das autoridades israelenses foram um ataque punitivo contra uma missão puramente civil". "[Trata-se de] uma tentativa inaceitável de suprimir a solidariedade global com os palestinos em Gaza", publicou.

Israel acusa Ávila de pertencer à Conferência Popular para Palestinos no Exterior, grupo que, segundo Tel Aviv e o Tesouro dos EUA, tem ligações com a organização terrorista Hamas.

Depois de deportar o brasileiro, o Ministério de Relações Exteriores de Israel fez uma publicação nas redes sociais classificando a missão de "flotilha de provocação".

"Após a conclusão da investigação, os dois provocadores profissionais, Saif Abu Keshek e Thiago Ávila, da flotilha de provocação, foram deportados hoje [domingo, dia 10] de Israel. Israel não permitirá qualquer violação do bloqueio naval legal a Gaza", escreveu o ministério.

A prisão dos ativistas brasileiro e palestino foram repudiadas pelos governos do Brasil e da Espanha, além da ONU.

O Itamaraty, em nota conjunta com o governo espanhol, condenou o que classificou de "sequestro de dois de seus cidadãos em águas internacionais por parte do governo de Israel".

A ONU pediu libertação imediata dos ativistas na última quarta-feira (6).

"Não é crime demonstrar solidariedade e tentar levar ajuda humanitária à população palestina de Gaza, que precisa urgentemente", afirmou o porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU, Thameen Al-Kheetan, em comunicado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última terça (5), pediu a libertação dos dois ativistas em uma publicação nas redes sociais. "Manter a prisão do cidadão brasileiro Thiago Ávila, integrante da flotilha 'Global Sumud', é uma ação injustificável do governo de Israel, causa grande preocupação e deve ser condenada por todos", escreveu.