SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher descobriu, por meio de uma tomografia feita na Itália, que uma tesoura cirúrgica havia sido deixada em seu abdômen após uma abdominoplastia.

A paciente passou sete meses com uma tesoura cirúrgica no abdômen após uma cirurgia plástica. O caso foi revelado pelo jornal italiano Corriere della Sera e teve novos detalhes mostrados pela RAI, que ouviu familiares da mulher.

A mulher, de 53 anos, havia feito uma abdominoplastia em 20 de outubro. O procedimento ocorreu na clínica Villa delle Querce, em Nápoles, na Itália. Ela recebeu alta cinco dias depois e voltou para a casa da mãe, em Casandrino, também na região de Nápoles.

As dores começaram logo depois da alta. Segundo a denúncia apresentada à polícia, a paciente passou mal, teve fortes dores abdominais e chegou a perder os sentidos. A mãe dela chamou o serviço de emergência, mas a mulher recusou internação após se recuperar.

O cirurgião teria recomendado exames e antibiótico. A mulher relatou à polícia que entrou em contato com o médico responsável pela cirurgia e recebeu orientação para fazer análises clínicas e seguir uma terapia com antibióticos. Os exames indicaram uma infecção em curso, mas as dores continuaram.

A descoberta ocorreu após uma tomografia. A paciente procurou na semana passada seu médico na Emília-Romanha, onde mora, e recebeu pedido para realizar uma tomografia. O exame mostrou a presença de uma tesoura cirúrgica de mais de 15 centímetros na região subcutânea do abdômen.

A tesoura foi retirada em uma nova cirurgia. A mulher foi internada no hospital Fatebenefratelli, em Nápoles, depois que a tomografia revelou o objeto no abdômen.

Filhas dizem que a mãe não se sentiu bem desde a cirurgia. Elvira, uma das filhas da paciente, afirmou à RAI que a mãe procurou o médico mais de uma vez e que teria ouvido que o quadro era normal após uma operação desse tipo.

A família disse ter recusado que o mesmo cirurgião fizesse a retirada. Outra filha, Emilia, afirmou que o médico chegou a propor uma nova cirurgia, mas que os familiares recusaram por medo. "Depois de sete meses, finalmente respiramos aliviados. É um milagre que mamãe ainda esteja aqui conosco", disse ela.

O cirurgião foi denunciado. A paciente registrou ocorrência contra o médico, e a Promotoria de Nápoles deverá apurar eventuais responsabilidades pelo ocorrido. A mulher também procurou a Fundação Domenico Caliendo, que atua na defesa de vítimas de supostos casos de erro médico.

A defesa da paciente também questiona a conduta do centro diagnóstico. O advogado Francesco Petruzzi disse que vai complementar a denúncia porque, segundo o relato da mulher à polícia, o cirurgião teria sido informado sobre o resultado da tomografia antes que ela fosse orientada a procurar atendimento de emergência.