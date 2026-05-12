SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um porco inteiro cozido foi encontrado na mala despachada de um viajante vindo de Togo no Aeroporto Internacional de Detroit, segundo informou um oficial da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP).

O porco estava embalado em um saco plástico preto. Segundo o CBP, o animal foi descoberto depois que o viajante foi encaminhado para uma inspeção ao chegar em Detroit.

Marty C. Raybon, diretor de Operações de Campo da CBP, compartilhou a foto do porco em suas redes sociais. "Um viajante chegando de Togo foi encontrado com um porco inteiro cozido em sua bagagem despachada no Aeroporto de Detroit", escreveu o diretor.

As autoridades não identificaram publicamente o viajante e não há indícios de que o homem tenha sido preso ou acusado criminalmente. Segundo o jornal New Media Detroit, a CBP, em casos envolvendo produtos agrícolas proibidos, costuma confiscar e destruir os itens em vez de abrir processo criminal, a menos que haja evidências de contrabando ou violações repetidas.

Produtos de carne suína são "proibidos devido ao risco de introdução da peste suína africana nos Estados Unidos". Segundo o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), a peste suína africana é uma "doença viral contagiosa e mortal" que afeta suínos domésticos e selvagens.

Autoridades federais afirmam que a peste suína africana não oferece perigo aos humanos, mas é altamente contagiosa e mortal para porcos. De acordo com o jornal New Media Detroit, o USDA tem trabalhado há anos para impedir que o vírus chegue ao país, pois um surto poderia impactar severamente a indústria suinícola e a economia agrícola nacional.