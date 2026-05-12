SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, chamou uma repórter de "burra" ao ser questionado sobre o aumento do custo do salão de baile em construção na Casa Branca.

Trump reagiu com insultos quando uma jornalista perguntou por que a estimativa da obra havia subido. O presidente interrompeu a repórter quando ela mencionou que o valor previsto para o projeto havia dobrado, segundo o Daily Beast.

"Eu dobrei o tamanho, sua pessoa burra. Dobrei o tamanho. Você não é uma pessoa inteligente", disse Trump, em tradução livre. A pergunta ocorreu durante uma conversa com jornalistas no gramado da Casa Branca, antes do embarque do presidente para a China.

O custo estimado da obra passou de US$ 200 milhões para US$ 400 milhões. A Casa Branca havia anunciado em julho de 2025 que o projeto custaria cerca de US$ 200 milhões, mas a estimativa dobrou depois da ampliação do salão, segundo o Daily Beast.

Trump afirmou que o tamanho do salão também foi duplicado. Em registro da C-SPAN, o presidente disse que o espaço está "dentro do orçamento", "abaixo do orçamento" e "à frente do cronograma". Ele afirmou ainda que o salão será "apropriado para a Casa Branca".

O projeto já havia sido defendido por Trump na semana passada. Segundo o Washington Examiner, o presidente escreveu em sua rede social que o salão ficaria aproximadamente duas vezes maior e teria qualidade superior à proposta original.

Trump também atacou outra repórter no mesmo contato com a imprensa. Segundo o Daily Mail, antes da pergunta sobre o salão de baile, uma jornalista questionou o presidente sobre inflação e perguntou se as políticas dele não estavam funcionando. Trump respondeu que suas medidas estavam funcionando "incrivelmente" e chamou a repórter de "pessoa estúpida", em tradução livre.

O salão de baile integra uma reforma na Casa Branca defendida por Trump. O presidente tem dito que a ampliação é necessária para criar um espaço adequado a eventos oficiais na sede do governo americano.

Trump atribuiu a alta no valor ao aumento no tamanho do projeto. O presidente não detalhou, naquele momento, quais itens explicariam a nova estimativa de US$ 400 milhões.

O episódio ocorreu antes da viagem presidencial à China. Trump embarcou nesta terça-feira para Pequim, onde deve se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping.