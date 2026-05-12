BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta terça-feira (12) uma imagem em sua rede Truth Social mostrando a Venezuela como um estado americano, um dia após a líder interina do país sul-americano, Delcy Rodríguez, rejeitar a ideia em entrevista. A publicação foi compartilhada pelo perfil oficial da Casa Branca no X.

Nesta segunda-feira (11), após uma audiência na Corte Internacional de Justiça (CIJ) em Haia, na Holanda, Delcy disse que essa possibilidade jamais seria considerada.

"Continuaremos defendendo a nossa integridade, soberania e independência. Nossa história é de homens e mulheres que deram suas vidas para nos tornar não uma colônia, mas um país livre", afirmou a venezuelana.

Trump havia ventilado essa possibilidade em março ao publicar nas redes sociais após a vitória da Venezuela na Copa do Mundo de beisebol, justamente conta a seleção dos EUA.

Delcy era vice na ditadura de Nicolás Maduro até a captura do autocrata pelo governo Trump, em janeiro deste ano. Desde então, Washington tutela o regime sobre a líder interina, que disse trabalhar em uma agenda de cooperação com o governo do republicano, após o restabelecimento das relações diplomáticas em março. Maduro havia rompido relações com os EUA em 2019.

A Venezuela não é o primeiro alvo de publicação semelhante do presidente americano, que usa as redes sociais para fazer ameaças de anexação a outros países e territórios.

Em janeiro, Trump publicou imagem em que mostrava os EUA e o Canadá como um único território, sem fronteiras, pintado com a bandeira americana.

O republicano já havia sugerido anexar o vizinho ao norte, também seu aliado na Otan, a aliança militar ocidental liderada por Washington, hoje em crise aberta ante as investidas do americano contra Ottawa e a Groenlândia, território dinamarquês também alvo de sua cobiça. Trump chegou a chamar mais de uma vez o premiê canadense, Mark Carney, de governador, como se o país fosse um estado americano.