SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo Trump nomeou David Venturella, ex-executivo da empresa de prisões privadas GEO Group, como diretor interino da agência de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE), informou nesta terça-feira (13) o Departamento de Segurança Interna (DHS).

Venturella substitui Todd Lyons, que deixa o governo federal em 31 de maio. O DHS anunciou a saída de Lyons, diretor interino desde março de 2025, em abril deste ano.

O ICE opera há anos sem um diretor confirmado pelo Senado. A agência não tem um chefe aprovado pelos senadores desde o início de 2017, funcionando com diretores em caráter provisório.

Venturella trabalhou no ICE sob governos republicanos e democratas. Ele foi diretor executivo do programa Secure Communities, que identifica pessoas no país sem autorização de permanência sob custódia de outras agências policiais, e atuou na GEO Group, empresa que opera mais de uma dezena de centros federais de detenção de imigrantes nos Estados Unidos, antes de retornar ao ICE no ano passado.

Lyons comandou o ICE durante operações de repressão à imigração em cidades governadas por democratas. Sua gestão foi marcada por protestos nacionais após agentes da agência matarem dois cidadãos americanos, Alex Pretti e Renee Good, em Minnesota, em janeiro.

Pelo menos 18 pessoas morreram sob custódia do ICE nos primeiros quatro meses de 2026. O número vem após 31 mortes registradas em 2025, a maior marca em duas décadas, segundo grupos de defesa de direitos humanos.

Barack Obama encerrou o Secure Communities em 2014. O então secretário do DHS, Jeh Johnson, afirmou que o programa afastava comunidades imigrantes das polícias locais.

Trump reinstituiu o programa por ordem executiva em 2017, durante seu primeiro mandato. O Secure Communities permite que autoridades compartilhem impressões digitais de todas as pessoas presas com o governo federal, que as usa para localizar pessoas no país sem autorização de permanência.